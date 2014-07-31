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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 10:40 BJT

台湾汇市：台币早盘偏贬，因国际美元偏强及股市大跌

路透台北7月31日 - 台币兑美元 实质价位周四早盘偏贬。汇银人士指出，因国际美元偏强，亚洲多数货币走弱，且台股 走势异常疲弱。不过出口商趁月底最后交易日抛汇，令台币贬幅收敛。

针对台股跌幅大于区域市场，凯基投顾分析师许高铭表示，大盘跌势集中在外资最爱的半导体类股，因此不排除今日会出现较大卖超。至于外资为何突然出脱台积电 、联发科 等个股，一方面因业者保守看待第三季展望；另一方面，可能与金管会拟出手整顿外资券商报告争议有关。

〞台股跌蛮重的，但早盘外资动向不明显，还要观察。〞一位本地银行交易员说。

另一本地银行交易员则指出，今日亚洲货币表现偏弱，不过感觉美元的买盘力道不是太强，且出口商趁美元强势抛汇，台币走势应该只会稍偏弱。

据台湾经济日报报导，金管会拟双管齐下整顿外资券商报告争议，外资报告喊空或喊多个股消息、造成股价异常波动现象，将销声匿迹，以后涉个股报告内容被媒体揭露后，外资券商须主张著作权，并在公开观测站澄清。

本地时间10:25，台股加权指数 跌幅扩大至1.28%报9,325.88点；MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 则小跌0.21%。

台湾金管会主委曾铭宗昨日表示，截至周一(28日)外资净汇入约达1,942亿美元续创新高。较上月底累计净汇入的1,930.26亿美元增加约11.74亿美元。

今日早盘台币主要交易区间在29.977-29.985，上交易日全日主要区间在29.933-29.963。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点维持小幅溢价，报0.000/0.001，一个月远汇报价 暂报在29.985-29.992左右，上日纽约盘收在29.995。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.960-29.990

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