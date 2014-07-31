台湾汇市：台币早盘偏贬，因国际美元偏强及股市大跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北7月31日 - 台币兑美元 实质价位周四早盘偏贬。汇银人士指出，因国际美元偏强，亚洲多数货币走弱，且台股 走势异常疲弱。不过出口商趁月底最后交易日抛汇，令台币贬幅收敛。
针对台股跌幅大于区域市场，凯基投顾分析师许高铭表示，大盘跌势集中在外资最爱的半导体类股，因此不排除今日会出现较大卖超。至于外资为何突然出脱台积电 、联发科 等个股，一方面因业者保守看待第三季展望；另一方面，可能与金管会拟出手整顿外资券商报告争议有关。
〞台股跌蛮重的，但早盘外资动向不明显，还要观察。〞一位本地银行交易员说。
另一本地银行交易员则指出，今日亚洲货币表现偏弱，不过感觉美元的买盘力道不是太强，且出口商趁美元强势抛汇，台币走势应该只会稍偏弱。
据台湾经济日报报导，金管会拟双管齐下整顿外资券商报告争议，外资报告喊空或喊多个股消息、造成股价异常波动现象，将销声匿迹，以后涉个股报告内容被媒体揭露后，外资券商须主张著作权，并在公开观测站澄清。
本地时间10:25，台股加权指数 跌幅扩大至1.28%报9,325.88点；MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 则小跌0.21%。
台湾金管会主委曾铭宗昨日表示，截至周一(28日)外资净汇入约达1,942亿美元续创新高。较上月底累计净汇入的1,930.26亿美元增加约11.74亿美元。
今日早盘台币主要交易区间在29.977-29.985，上交易日全日主要区间在29.933-29.963。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点维持小幅溢价，报0.000/0.001，一个月远汇报价 暂报在29.985-29.992左右，上日纽约盘收在29.995。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.960-29.990
最新相关报导链接：
--《分析师观点》台湾第二季经济成长率创六季高位，最快年底或有升息机会
--《综述》阿根廷债务谈判失败，将很快陷入违约
--《全球汇市》强劲数据扶助美元大涨，但美联储温和表态令涨势降温 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。