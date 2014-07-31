欧洲个股：圣灵银行拟筹集新资本，关键高层人士已遭停职究责

路透伦敦/里斯本7月30日 - 葡萄牙圣灵银行(BES) 新管理层周三说，在爆发财务问题的六个月期间，可能已经有违法的事情发生。在此期间，该行损失了36亿欧元。该行新管理高层誓言筹措新资金来改善财务，并仔细调查亏损状况。

过了几个小时之后，葡萄牙央行就宣布圣灵银行的最高风险管理、合规、监督及审计主管已遭停职，因他们疑似“有害的经营管理”是造成圣灵银行大幅亏损的原因之一。监管当局也禁止圣灵金融集团(ESFG)根据其20%的圣灵银行持股行使任何表决的权利。ESFG是圣灵银行创始家族的控股公司。

圣灵银行誓言将迅速筹集资本。亏损已导致该行到6月底时的资本适足率仅有5%，而监管当局所规定的标准是至少7%。

葡萄牙央行强调，目前圣灵银行没有立即的风险。“该行具备继续活动并全面保护存户权利的所有必要条件，”央行说。