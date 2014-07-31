欧洲个股：圣灵银行拟筹集新资本，关键高层人士已遭停职究责

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透伦敦/里斯本7月30日 - 葡萄牙圣灵银行(BES) 新管理层周三说，在爆发财务问题的六个月期间，可能已经有违法的事情发生。在此期间，该行损失了36亿欧元。该行新管理高层誓言筹措新资金来改善财务，并仔细调查亏损状况。
过了几个小时之后，葡萄牙央行就宣布圣灵银行的最高风险管理、合规、监督及审计主管已遭停职，因他们疑似“有害的经营管理”是造成圣灵银行大幅亏损的原因之一。监管当局也禁止圣灵金融集团(ESFG)根据其20%的圣灵银行持股行使任何表决的权利。ESFG是圣灵银行创始家族的控股公司。
圣灵银行誓言将迅速筹集资本。亏损已导致该行到6月底时的资本适足率仅有5%，而监管当局所规定的标准是至少7%。
葡萄牙央行强调，目前圣灵银行没有立即的风险。“该行具备继续活动并全面保护存户权利的所有必要条件，”央行说。
央行表示较倾向于见到圣灵银行于从民间来源筹集资本，但如果需要的话，政府也有一个用于公共救助的资金。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。