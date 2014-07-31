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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 12:30 BJT

《外汇专栏》有经济、地缘政治和技术面因素相助，美元有望更上层楼

从地缘政治上来看，美国可能带头推动因乌克兰危机而制裁俄罗斯的行动，但如果追随美国，欧盟和日本的损失可能更大。

俄罗斯外交部周二在声明中表示：“日本对俄罗斯实施新制裁必然会威胁到双边关系的很多方面，导致两国关系倒退。”

投资者可能有理由认为，随着乌克兰危机持续发酵，投资庞大的美国资产市场比起持有欧元或日圆更为有利。

另一方面，中东紧张局势迅速升级可能也会刺激投资者偏向较为安全的美国资产。

中东紧张局势图片一览：

利比亚：link.reuters.com/duk52w

加沙：link.reuters.com/qyz42w

伊拉克和叙利亚：link.reuters.com/buz32w

**前景蒙阴**

美元走强也得到了技术面的支撑。

美元指数上周五收在81.029，高于周线一目均衡云区底部的80.686，本周三触及六个月新高。技术交易商目前可能预计，美指将继续升向云区顶部--现为81.876，这是2013年9月11日以来最高水准。

无论怎样，即便是较当前价位，美元似乎都有理由进一步走高。(完) (译文审校 许娜)
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