《外汇专栏》有经济、地缘政治和技术面因素相助，美元有望更上层楼

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
从地缘政治上来看，美国可能带头推动因乌克兰危机而制裁俄罗斯的行动，但如果追随美国，欧盟和日本的损失可能更大。
俄罗斯外交部周二在声明中表示：“日本对俄罗斯实施新制裁必然会威胁到双边关系的很多方面，导致两国关系倒退。”
投资者可能有理由认为，随着乌克兰危机持续发酵，投资庞大的美国资产市场比起持有欧元或日圆更为有利。
另一方面，中东紧张局势迅速升级可能也会刺激投资者偏向较为安全的美国资产。
中东紧张局势图片一览：
伊拉克和叙利亚：link.reuters.com/buz32w
**前景蒙阴**
美元走强也得到了技术面的支撑。
美元指数上周五收在81.029，高于周线一目均衡云区底部的80.686，本周三触及六个月新高。技术交易商目前可能预计，美指将继续升向云区顶部--现为81.876，这是2013年9月11日以来最高水准。
无论怎样，即便是较当前价位，美元似乎都有理由进一步走高。(完) (译文审校 许娜)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877