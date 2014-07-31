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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 15:48 BJT

中国公开市场：8月共有1,100亿资金到期，仅有10亿央票其余为正回购

路透上海7月31日 - 据路透统计，8月中国央行公开市场将共有1,100亿元人民币资金到期，其中央票仅有10亿元，其余均为正回购。

中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

但在总量调控中，本周转向净回笼110亿元人民币，打破已持续11周的单周净投放格局。机构猜测保持适度流动性的基调应未变，净回笼重现料与近期结汇意愿较强，本月新增外汇占款可能反弹有关，但这一推论有待更多数据支持。

受访者并表示，本次正回购期限缩短，利率下降，但不代表货币政策释放松动信号，当下国内经济企稳迹象更加稳固，外部亦在复苏中，所以短期中国货币政策闪展腾挪但进一步放松的需求下降。

以下为2014年8月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量

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8/3-8/8 -- 300 -- +300

8/9-8/15 -- 640 -- +640

8/16-8/22 10 -- -- +10

8/23-8/29 -- 150 -- +150

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合计 10 1,090 -- +1,100

截至目前，8月以后没有正回购到期，年内尚未到期央票还将有400亿元，均在10月。(完)

注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。

2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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