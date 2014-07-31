中国公开市场：8月共有1,100亿资金到期，仅有10亿央票其余为正回购

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海7月31日 - 据路透统计，8月中国央行公开市场将共有1,100亿元人民币资金到期，其中央票仅有10亿元，其余均为正回购。
中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。
但在总量调控中，本周转向净回笼110亿元人民币，打破已持续11周的单周净投放格局。机构猜测保持适度流动性的基调应未变，净回笼重现料与近期结汇意愿较强，本月新增外汇占款可能反弹有关，但这一推论有待更多数据支持。
受访者并表示，本次正回购期限缩短，利率下降，但不代表货币政策释放松动信号，当下国内经济企稳迹象更加稳固，外部亦在复苏中，所以短期中国货币政策闪展腾挪但进一步放松的需求下降。
以下为2014年8月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量
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8/3-8/8 -- 300 -- +300
8/9-8/15 -- 640 -- +640
8/16-8/22 10 -- -- +10
8/23-8/29 -- 150 -- +150
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合计 10 1,090 -- +1,100
截至目前，8月以后没有正回购到期，年内尚未到期央票还将有400亿元，均在10月。(完)
注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。