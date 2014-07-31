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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 16:55 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收跌终结七连升，多因素支撑美元但观望情绪浓重

* 人民币收跌终结七连升
    * 多因素为美元提供支撑
    * 市场观望心态较重，关注客盘动向
    * 7月人民币累计升幅达0.49%

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京7月31日 - 中国人民币兑美元 周四收跌，七天连升势头暂告段落，
但盘间还是创出四个半月新高。美国公布的经济数据向好继续提振美元指数，中间价顺势低
开。在人民币升值冲动和美元支撑因素合力影响下，日内供求基本均衡。
    
    交易员认为，包括离岸市场CNH回落、境内美元空头获利回补、月末购汇需求、油盘购
汇等因素都对今天人民币进一步走升构成阻力。
            
    “大家都以为市场价格大概会和中间价贴在一起嘛，但今天美元探底过程中又碰到比较
大的购汇，有各种因素力挺美元。”一股份行交易员说。
    
    交易员并称，当前市场观望心态还是较重，因短期升值预期并未消散，国际美元强势又
会对人民币形成一定升值阻力。打破短期均衡的关键还是取决于客盘方向。
    
    7月中下旬以来，随着季节性购汇需求逐步消退，出口结汇旺季也在到来，人民币外汇
市场供求均衡的状况向净结汇逐渐倾斜，再次推动人民币快速升值。本月累计升值幅度达到
0.49%，令年初以来贬值幅度收窄到1.96%。
       
    美国第二季经济强劲反弹，激励美元多头士气。美国第二季国内生产总值(GDP)环比年
率初值为成长4.0%。 
    
    但在美联储宣布决议后，美元涨势略有降温。美联储周三重申不急于升息，尽管美联储
调升对美国经济评估，并乐见通胀率升向央行目标。 
    
    全球汇市方面，美元指数周四持于10个月高点略下方，此前美国联邦储备理事会(美联
储/FED)称不急于升息，缓和了美元始于5月初的涨势。 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种CNY1YNDF
OR=最新报在6.2540/80，上日尾盘为6.2545。
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元         今日               上日      升贬
 即期成交价格                 6.1747             6.1717    -0.05%
 中间价                       6.1675             6.1645    -0.05%
 成交额                       157亿美元                    
                                                           
 日内相对于中间价最大波幅     -0.14% (上限±2%)  日高      日低
 日内波动幅度(pips)           59                 6.1705    6.1764
 2014年来即期升贬值幅度       -1.96%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<CN  980                          
 Y1Y=CFXS>                                                 
                                                           
 离岸人民币市场,北京时间16:4  今日               上日      
 3                                                         
 1年期NDF                     6.2550/70          6.2545    
 CNH即期                      6.1774/78          6.1726    
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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