港股业绩：恒隆地产中期基本纯利按年升29%，受物业销售收益大增带动

路透香港7月31日 - 由于上半年出售在香港的住宅货尾单位（剩余单位）令物业销售收益大增，恒隆地产 周四公布的上半年基本纯利按年升29%，而中港两地投资物业的租金收益在零售业放缓下仍取得稳定增长。

转战中国商业房地产的恒隆地产表示，截至6月底止半年，撇除投资物业重估后的基本纯利为24.84亿港元，去年同期为19.33亿港元，因公司期内出售了110个西九龙＂浪澄湾＂住宅货尾单位，录得相关溢利5.4亿港元；对比去年同期公司仅售出五个在港住宅物业，相关溢利只有6,000万港元。

恒隆地产在中港两地的投资物业继续为公司提供稳定的收益，上半年香港投资物业租金收入及营业溢利均按年增长7%，至16.23亿港元和13.98亿港元；内地投资物业的租金收入及营业溢利则分别升14%和10%，至19.33亿港元和14.7亿港元，受惠去年开业的无锡＂恒隆广场＂全年租金收入贡献。

＂今年上半年市场环境充满挑战，这局面预期难于下半年消失。＂恒隆地产主席陈启宗在业绩报告中称。

他指出，香港今年首五个月的零售总额同比呈现降幅，而内地反腐反奢措施料将持续，网上销售将更为普及。这些因素均会在不同程度上影响零售业各个环节。

恒隆地产在内地的投资物业以购物商场为主，亦有办公楼。在上海、天津、大连、昆明、武汉、无锡及渖阳均有项在营运或在建中。

在香港方面，公司已多年没有购地，目前手头仍有一批货尾住宅单位未售，公司表示，近来香港住宅楼市有改善，公司会伺机出售现存的住宅单位。此外，公司于港岛跑马地的豪宅项目＂蓝塘道23-39＂预期于今年稍后时间获发入伙纸，倘市况合适公司将推出该项目。

公布业绩前，恒隆地产早盘收低1.43%，报24.1港元；大盘恒生指数 回吐0.13%。

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