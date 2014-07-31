路透调查:银行料在欧洲央行9月和12月TLTRO流动性操作申购3,000亿欧元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透7月30日 - 一项路透调查显示，欧洲央行未来几个月提供的4,000亿欧元廉价贷款，银行可能会申购其中的四分之三。不过几乎没有受访者认为银行随后会在短时间内大幅增加对企业放贷。
本周稍早和过去一个月中，路透采访了诸多分析师和货币市场交易员，他们预计该项长期贷款不会实质性地推高欧元区的通胀率。目前欧元区通胀率处在0.5%的危险低水平。
法国巴黎银行市场经济部门全球主管Paul Mortimer-Lee写道：“近期一系列欧洲央行官员的评论凸显出他们坚信，已宣布的措施将能够产生明显的效果。但我们信心却不那么足。”
本周进行的路透调查显示，欧洲央行9月和12月的定向长期再融资操作(TLTROs)中所提供的约4,000亿欧元资金，银行料将申购3,000亿欧元。
这要低于本周稍早一项调查中，欧元货币市场交易员所预计的3,630亿欧元。
在被问及TLTROs能带动多少民间部门信贷增速才算是成功时，抽样访问一小群经济学家的平均值是增加2%。
过去两年欧元区民间贷款出现萎缩，暗示企业和家庭需求低迷。
本周受访的64位分析师中，没有一位预计欧洲央行会在8月7日的会议调整再融资和存款利率。
另外在一追加问答中，受访的36位分析师除了两位之外，几乎都认为美欧制裁俄罗斯对欧元区经济产生负面影响的风险较低。
Berenberg Bank的分析师Christian Schultz说：“乌克兰危机是欧元区增长前景所面临的最大风险...但不会对欧元区产生持续的影响，因为对许多西欧国家来说，对俄贸易的重要性不大，而对俄贸易敞口较大的德国，预计能够应付。”(完) (编译 王洋; 审校 李婷仪)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。