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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 11:35 BJT

台湾证券：金管会研拟改变券商报告澄清管道，媒体转载不得涉股价预测

路透台北7月31日 - 台湾金管会证期局周四称，正研拟改变券商报告澄清管道，将由原来在券商公会澄清，改为在公开资讯站发布重大讯息说明。

此外，未来修改方向亦包括：若券商没有授权媒体使用报告内容，券商应主张其著作权；而券商若同意媒体使用报告，在其授权的范围内，亦不得涉及个股目标股价的预测等。

证期局副局长张丽真对路透表示，将尽快与证券交易所及柜买中心研讨，将相关规定修正，令券商报告遭到误用时的澄清能让市场更快得知及了解。

〞我们会尽快处理，时程很难说，但会尽快。〞她说。

台湾证交所券商辅导部经理谢俊钦亦表示，这是金管会交办的业务，未来会要外资券商发布重大讯息澄清，证交所会配合处理。

台湾股市此前出现受外资报告喊空或喊多个股消息、造成股价异常波动现象，本地媒体稍早报导称金管会拟强化外资券商报告管理，台股今日开盘不久重挫，最深跌逾百点。

本地时间11:28时，台股 跌1.28%至9,326.55点。(完) (记者 林妙容/董永年; 审校 张喜良)
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