台湾证券：金管会研拟改变券商报告澄清管道，媒体转载不得涉股价预测

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透台北7月31日 - 台湾金管会证期局周四称，正研拟改变券商报告澄清管道，将由原来在券商公会澄清，改为在公开资讯站发布重大讯息说明。
此外，未来修改方向亦包括：若券商没有授权媒体使用报告内容，券商应主张其著作权；而券商若同意媒体使用报告，在其授权的范围内，亦不得涉及个股目标股价的预测等。
证期局副局长张丽真对路透表示，将尽快与证券交易所及柜买中心研讨，将相关规定修正，令券商报告遭到误用时的澄清能让市场更快得知及了解。
〞我们会尽快处理，时程很难说，但会尽快。〞她说。
台湾证交所券商辅导部经理谢俊钦亦表示，这是金管会交办的业务，未来会要外资券商发布重大讯息澄清，证交所会配合处理。
台湾股市此前出现受外资报告喊空或喊多个股消息、造成股价异常波动现象，本地媒体稍早报导称金管会拟强化外资券商报告管理，台股今日开盘不久重挫，最深跌逾百点。
本地时间11:28时，台股 跌1.28%至9,326.55点。(完) (记者 林妙容/董永年; 审校 张喜良)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877