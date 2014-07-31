《中国新债预测》进出口行三年债利率预测均值4.73%，七年5.12%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 招标品种: 进出口行三/七年固息债
* 金额上限：均为60亿元
* 招标时间: 8月1日14:00-15:00
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 4.67%-4.77%；5.09%-5.15%
* 预测均值: 4.73%；5.12%
路透上海7月31日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期债，期限三年和七年。路透调查显示，公开市场正回购利率下行带动现券收益率走低，利好明日两期新债，因此结果有望与日前国开行所发新债水平接近，预测均值分别为4.73%和5.12%。
但交易员也指出，明日将有7月官方PMI等数据公布，若形势向好则可能对债市形成一定反向压力。
中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。受此影响，早盘现券收益率由升转跌。
上海一银行交易员认为，今日二级市场收益率走低，有望缩窄或抹平进出口行债与国开债的点差，明日两期债结果有望接近国开周二招标的同期债水平。
国开行周二招标的五期债中，三年和七年品种中标收益率分别为4.7347%和5.1161%；农发行周三招标的三年期固息债，中标收益率为4.7573%。
因流动性劣势，以及国开行向商业银行转型步伐的搁置，目前农发行和进出口行债券的利率水平，多略高出国开行同期限债券。
不过北京一银行交易员指出，公开市场正回购利率下行影响的持续性可能不如想像中强劲，而且市场对官方PMI预期也较好。上述因素都可能给明日口行债发行增加一定压力。
周五将公布7月官方制造业PMI，和汇丰制造业PMI终值。路透综合24家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)料进一步升至51.4，连续第五个月回升，并创下八个月高位，经济企稳迹象更加稳固。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，三年和七年期最新收益率为4.7844%和5.1654%。
明日招标两期债为进出口行今年第47及48期债。其中第48期为30期 的增发债，票面利率4.85%。
具体发行条款如下：
47期 48期(30期增发)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
招标时间 8月1日14:00-15:00 8月1日14:00-15:00
中标方式 多重利率中标(美国式) 多重价格中标(美国式)
缴款日 8月5日 8月5日
起息日 8月5日 5月13日
发行期 8/1-8/5 8/1-8/5
上市日 8月11日 8月11日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。