全球金融：PIMCO执行长称未来投资获益主要靠资本收益而非资本利得

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透纽约7月30日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长葛罗斯周三表示，由于全球经济成长缓慢，因此收入而非资本利得将拉动将来的投资回报。
葛罗斯在最新致投资者的信中称，几乎所有资产类别的资本利得逐渐式微，较低但相对可靠的收入将成为市场将来的拉动力。
收入是投资某种资产所获得的利息，而资本利得通过资产价格上涨实现。
葛罗斯在去年5月曾预计，债市长达约30年的牛市可能已经终结。他周三表示，鉴于债券收益率(殖利率)上行，而全球经济成长依然低迷，资产价格将可能很难实现上涨。
“收益率已经触底，并且市场目前预计收益率将逐步上行，这样就看经济成长的了，而成长还是一个问号，”葛罗斯称。他指出，“总需求”缺乏而“总供给”过剩，将继续施压全球经济成长。
他还表示，质优的美债和公司债“价格公道，但不便宜”。他重申，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料不会在2015年中以前加息，并称投资者应持有债券以及“平均比例的股票”。(完) (编译 王兴亚；审校 田建华)
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路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。