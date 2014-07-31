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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 11:32 BJT

澳新汇市：澳新货币接近两个月低点，美国数据强劲推升美元

新西兰元/美元 跌至近两个月低点0.8463，但之后因美联储重申不会急于开启升息进程，新西兰元扳回一些跌幅，最新交投于0.8500美元。

投资者目前等待美国非农就业报告以及中国和欧元区的制造业数据。如果美国就业市场再次显现健康增长，则将鼓舞美元多头，促使市场继续寻找有关美联储开始升息的时间的线索。

欧元/澳元 缩减跌幅，报1.4363澳元，本月仍料将以下跌1%收尾。今年迄今，欧元/澳元已经跌去近7%。

新西兰元表现好于澳元。澳元/新西兰元 已下滑到1.0979新西兰元，本周初曾一度升至七个月高点1.1047新西兰元。

新西兰元/美元本周内已下跌0.03美元，因新西兰央行决定暂停升息进程，极大的挫伤了新西兰元的强势。

“市场在过去两周大举卖出新西兰元，卖压似乎正失去动能。”BNZ分析师Raiko Shareef说道，“若是新西兰元兑美元收在0.8500附近，我们不会感到惊讶...如果美国周五出炉的就业数据符合预期。”

近期支撑料在200日移动均线0.8450附近，首道阻力在0.8530。（完）

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