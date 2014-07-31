更新版 1-《综述》台湾第二季经济成长率3.84%创六季高位，最快年底升息

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
* 第二季经济成长率3.84%为连三季走升，创六季高位
* 经济复苏脚步稳健，分析师估最快年底央行料升息
* 公债殖利率升，但股市冷淡以对
* 劳务输出贡献大
* 民间投资不如预期 (新增第四段市场反应)
记者 高洁如
路透台北7月31日 - 台湾第二季经济成长率达3.84%，不但是连三季走高，且创六季以来高位。分析师认为，台湾经济稳健复苏，不排除最快年底央行将重启一波升息循环。
主计总处表示，第二季经济成长较原先估计的2.79%高出1.05个百分点，主要来自于劳务的输出成长优于预期，其中尤其是来台旅游人数增长及三角贸易增加。输出对较预测增加的1.05个百分点的贡献度达0.86个百分点。
虽然近期国际机构下修了全球经济的成长率，但台湾经济呈现稳健复苏，分析师认为，央行最快升息时间点落在今年12月，明年升息的机会最大。
台湾公债殖利率因经济数据亮眼而走高，本地时间1208，五年公债103/10 殖利率上扬0.59基点报1.1790%，因市场担忧升息时点可能提早。不过台股 则对数据反应冷淡，同时间为下跌1.17%报9,336.57点。
〞全球经济第二季经济成长率普遍优于预期，不是只有台湾有如此现象...，央行最快今年12月升息，最有可能升息时点则落在明年年中。〞元大投顾总经分析师王诚宏说
台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连三年维持利率不变。
根据路透7月的调查，20位分析师仍认为台湾央行第三季仍将维持利率不变，但仍有三家金融机构预估央行将在第三季升息半码，重贴现率升至2.0%。台湾央行利率预估请见
经济成长率前高为2012年第四季年成长3.85%。今年第二季经济成长3.84%，其中民间消费成长2.6%(5月估2.5%)、资本形成成长6.86%(前估8.38%)、输出成长4.45%(前估3.32%)、输入成长3.88%(前估4.58%)。
美国甫公布了第二季GDP环比年率初值为成长4.0%，高于预估，且第一季衰退幅度亦不如先前发布来得剧烈，这可望令外界更加看好今年下半年经济的表现。
台湾的竞争对手--韩国日前公布第二季经济成长3.6%，较前季增长0.6% 由于经济成长不如预期，韩国政府已在上周推出规模上百亿美元的刺激支出措施，以提振内需。
至于中国第二季经济成长7.5%，较首季7.4%回升。路透调查显示，中国经济今年可能创24年来最慢增速，增长7.4%，因政府刺激措施未能充分抵消房地产市场低迷的影响。
**劳务输出大增**
主计总处科长黄伟杰表示，4-5月的来台旅客人数较上年同期大增30.56%，若以此当做第二季的来台旅客人数增幅，则将创下2004年第三季以来的最高，尤其以大陆(+37.98%)、日本(+21.04%)还有韩国(+68.16%)成长最多。
黄伟杰说，来台旅客占劳务输出二成-二成五，三角贸易则达四成五至五成，二项表现不差都是挹注本季经济成长的主因。另外，三角贸易项目对GDP贡献度则还无法明确精算出来，因第二季经常帐相关数字尚未发布。
外需方面，主计总处表示，第二季虽矿产品、资通讯产品及光学器材等出口续呈衰退，惟在电子产品、机械产品及基本金属等出口成长较佳，扣除物价因素后，输出实质成长4.45%。若将输出与输入相抵，境外净需求对经济成长贡献1.20个百分点。
**民间投资不如预期**
凯基投顾分析师蔡耀德表示，第二季内需的贡献要上来一些，虽然台湾在薪资成长部分仍然停滞，但股市走高带来的财富效果显现，像是汽车销售等都有上来。
主计总处专门委员梅家瑗则表示，民间消费表现较预估略佳，在失业率下跌、股市扬升带来财富效果，都有助贡献经济成长。
但资本形成项下的民间投资则有些不如预期。资本形成(包括民间投资、政府及公营投资和存货)成长6.86%，不如前估成长8.38%。
梅家瑗说，〞虽然半导体资本支出不如预期，但是季的变动很大，我们不认为下半年的民间投资大坏。〞
她表示，虽然概估数不如预估，但两者的差距并不算太明显，厂商的资本支出应该不至于大幅缩手。
主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。下次统计值将在8月15日公布。(完) (集体采写台北中文记者组; 审校 杨淑祯)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877