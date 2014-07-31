更正-路透调查：日本基金经理人7月增持股票和债券，看好经济回升

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
(因译文错误，标题中的月份应为“7月”,而非"6月")
* 寄望全球经济增长，基金经理人看多股债市
* 美股比重居于纪录低点，指因估值偏高
* 欧元区股市受青睐，因欧央行维持宽松政策
路透东京7月31日 - 日本基金经理人7月在其投资组合中增持股票和债券，押注即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步缩减刺激规模，全球经济仍会逐步回升。
路透在7月16-23日期间调查了八家日本基金经理，结果显示继欧央行6月采取一连串宽松举措后，他们也增持了欧元区股票。
7月对全球股票的整体配比从6月的44.2%上调至44.8%，债券配比从前月的47.9%上调至48.5%。
日本基金经理下调所有其他三个较小资产类别的配比，包括现金、另类资产和地产。
“虽然美联储继续缩减购债，但欧洲央行和日本央行维持宽松立场，这利好股市，”一日本资产管理公司的基金经理表示。
在股票投资组合中，基金经理将欧元区股票配比从6月的9.1%上调至14.4%，创2011年10月来最高。
欧洲央行下调主要利率，并承诺“在较长时间内”将这些利率维持在低位，并提供最长四年的廉价长期贷款。
基金经理将美国股票配比从上月的33.1%降至创纪录低位的27.8%。
另一位来自一家欧系资产管理公司的基金经理表示，“旗舰IT企业业绩好坏不一。今年股票涨势提振其估值升至昂贵水准。”
债券方面，美国债券收益率高于日本和欧元区债券，吸引基金经理人。
他们将美国债券投资配比自25.8%提高至27.6%，为10个月最高，但下调欧元区债券投资配比自24.2%至22.8%。
随着日本10年期公债收益率 接近0.5%，他们的日本债券投资配比也从37.2%降至10个月低点36.2%。
欧元区债券收益率最近几个月锐降至纪录低点，部分是由于欧元区通胀率降至0.5%，引发对通胀放缓甚至出现通缩的担忧。
德国10年期公债收益率 本周稍早触及1.11%的纪录低点。意大利 和西班牙 10年期债券收益率分别降至2.625%和2.451%。
“意大利和西班牙债券收益率已降至2%附近区间，可能会有更多资金流向美债，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。(完) (编译 孙茉莉/杜明霞/李爽 审校 田建华/王兴亚/许娜)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877