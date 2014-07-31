更正-路透调查：日本基金经理人7月增持股票和债券，看好经济回升

(因译文错误，标题中的月份应为“7月”,而非"6月")

* 寄望全球经济增长，基金经理人看多股债市

* 美股比重居于纪录低点，指因估值偏高

* 欧元区股市受青睐，因欧央行维持宽松政策

路透东京7月31日 - 日本基金经理人7月在其投资组合中增持股票和债券，押注即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步缩减刺激规模，全球经济仍会逐步回升。

路透在7月16-23日期间调查了八家日本基金经理，结果显示继欧央行6月采取一连串宽松举措后，他们也增持了欧元区股票。

7月对全球股票的整体配比从6月的44.2%上调至44.8%，债券配比从前月的47.9%上调至48.5%。

日本基金经理下调所有其他三个较小资产类别的配比，包括现金、另类资产和地产。

“虽然美联储继续缩减购债，但欧洲央行和日本央行维持宽松立场，这利好股市，”一日本资产管理公司的基金经理表示。

在股票投资组合中，基金经理将欧元区股票配比从6月的9.1%上调至14.4%，创2011年10月来最高。

欧洲央行下调主要利率，并承诺“在较长时间内”将这些利率维持在低位，并提供最长四年的廉价长期贷款。

基金经理将美国股票配比从上月的33.1%降至创纪录低位的27.8%。

另一位来自一家欧系资产管理公司的基金经理表示，“旗舰IT企业业绩好坏不一。今年股票涨势提振其估值升至昂贵水准。”

债券方面，美国债券收益率高于日本和欧元区债券，吸引基金经理人。

他们将美国债券投资配比自25.8%提高至27.6%，为10个月最高，但下调欧元区债券投资配比自24.2%至22.8%。

随着日本10年期公债收益率 接近0.5%，他们的日本债券投资配比也从37.2%降至10个月低点36.2%。

欧元区债券收益率最近几个月锐降至纪录低点，部分是由于欧元区通胀率降至0.5%，引发对通胀放缓甚至出现通缩的担忧。

德国10年期公债收益率 本周稍早触及1.11%的纪录低点。意大利 和西班牙 10年期债券收益率分别降至2.625%和2.451%。