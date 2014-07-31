版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 11:41 BJT

韩国汇市：韩元兑美元承压，因美国经济数据向好

路透首尔7月31日 - 韩国韩元兑美元 周四早盘报1,025.8韩元，较周三本地收盘位1,024.3下滑0.2%。

“韩元有可能因为美国数据大幅走跌...但外资的韩元需求与购买股票有关，稳定的国内基本面和出口商美元卖盘将抑制韩元跌幅，汇价将受制在1,030左右的水平，”友利期货的分析师Son Eun-jeong说。

0311 GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,025.8 1,024.3

日圆/韩元 9.9796/854 9.9591

韩国公债期货 * 106.94 106.99

韩国综合股价指数 2,072.59 2,082.61

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 白云; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐