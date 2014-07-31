韩国汇市：韩元兑美元承压，因美国经济数据向好

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔7月31日 - 韩国韩元兑美元 周四早盘报1,025.8韩元，较周三本地收盘位1,024.3下滑0.2%。
“韩元有可能因为美国数据大幅走跌...但外资的韩元需求与购买股票有关，稳定的国内基本面和出口商美元卖盘将抑制韩元跌幅，汇价将受制在1,030左右的水平，”友利期货的分析师Son Eun-jeong说。
0311 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,025.8 1,024.3
日圆/韩元 9.9796/854 9.9591
韩国公债期货 * 106.94 106.99
韩国综合股价指数 2,072.59 2,082.61
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 白云; 审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。