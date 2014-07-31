韩国股市：下跌，投资者获利了结或将使四日连涨告终

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔7月31日 - 韩国股市周四有可能终止四日连涨，因投资者稍早时了结获利。
0311 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.5%，报2,072.59点。
美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，表现超出预期，因经济活动全面加速，美元受激励后走高。
与此同时，权重股三星电子 早盘下跌逾4%，拖累韩国股市表现，此前该公司公布两年来最差季度获利，并且看淡今年下半年前景。
临近中午时，海外投资者买超3,170亿韩元(3.09亿美元)的韩股。
KOSPI 200股指 下跌0.6%。KOSDAQ指数 跌2%。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。