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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 11:44 BJT

韩国股市：下跌，投资者获利了结或将使四日连涨告终

路透首尔7月31日 - 韩国股市周四有可能终止四日连涨，因投资者稍早时了结获利。

0311 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.5%，报2,072.59点。

美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，表现超出预期，因经济活动全面加速，美元受激励后走高。

与此同时，权重股三星电子 早盘下跌逾4%，拖累韩国股市表现，此前该公司公布两年来最差季度获利，并且看淡今年下半年前景。

临近中午时，海外投资者买超3,170亿韩元(3.09亿美元)的韩股。

KOSPI 200股指 下跌0.6%。KOSDAQ指数 跌2%。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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