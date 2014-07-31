更正-中国货币市场：月末资金供需仍平稳，公开市场重现净回笼冲击有限

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(更正：内文首段“时隔三个半月来重现单周净回笼”有误，应为“近三个月重现单周净回笼”)
路透上海7月31日 - 周四为7月最后一个交易日，中国银行间资金市场资金供需仍平稳。主要回购利率中隔夜和14天品种走低，七天期则略反弹；尽管央行公开市场时隔近三个月重现单周净回笼，但因规模不大，对流动性冲击有限。
交易员并认为，除了当前资金情况不错外，今日14天正回购操作中标利率意外回落，显示央行或有意引导资金价格回落，亦有利于稳定市场预期。
“供需比较平衡，（恢复净回笼）肯定有各种猜测，但（正回购）也就260亿的量，实质影响不大，”上海一银行交易员称。
中国央行公开市场今日进行了260亿元人民币14天期正回购操作，为三个半月来首次进行该期限正回购；中标利率3.70%，较4月15日的3.80%下行，为正回购中标利率今年首度下调。据此计算，本周公开市场将净回笼110亿元，为近三个月来首现单周净回笼。
华东一银行交易员谈到，尽管今天回购利率是隔夜跌七天涨，但实际情况却是隔夜融入难度稍高一些，而券商、基金等主要质押信用债的机构借钱也相对不易，偏高的成交价继续对均价水平形成扰动。
她指出，因为8月公开市场到期量偏低，而目前资金面情况尚可，央行此时适度加大正回购操作力度，可能是考虑平衡到期资金分布，为后面操作腾出空间。
她并认为，央行此次应该不是政策收紧信号，一方面净回笼规模仍在低位，另外正回购期限也相应缩短，加上利率下行，都释放了稳定的信号，目前来看市场的反应也是正面的，“感觉这次大家心态还都挺好的。”
周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。
此外今日14天期回购利率 跌幅较大，一方面是开盘价偏低，而正回购利率回落也助力交易重心下移。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2101 3.2743 -6.42
七天 4.0034 3.9671 +3.63
14天 4.0387 4.5292 -49.05
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.5700 2.3000 +327.00
七天 3.4700 2.8000 +67.00
14天 3.8000 3.8050 -0.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2900 3.3400 -5.00
七天 4.0200 3.9800 +4.00
14天 3.9300 4.6500 -72.00
Shibor
其中:隔夜 3.2040 3.2502 -4.62
七天 3.9800 3.9140 +6.60
三个月 4.7215 4.7316 -1.01
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。