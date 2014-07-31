更正-中国货币市场：月末资金供需仍平稳，公开市场重现净回笼冲击有限

(更正：内文首段“时隔三个半月来重现单周净回笼”有误，应为“近三个月重现单周净回笼”)

路透上海7月31日 - 周四为7月最后一个交易日，中国银行间资金市场资金供需仍平稳。主要回购利率中隔夜和14天品种走低，七天期则略反弹；尽管央行公开市场时隔近三个月重现单周净回笼，但因规模不大，对流动性冲击有限。

交易员并认为，除了当前资金情况不错外，今日14天正回购操作中标利率意外回落，显示央行或有意引导资金价格回落，亦有利于稳定市场预期。

“供需比较平衡，（恢复净回笼）肯定有各种猜测，但（正回购）也就260亿的量，实质影响不大，”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行了260亿元人民币14天期正回购操作，为三个半月来首次进行该期限正回购；中标利率3.70%，较4月15日的3.80%下行，为正回购中标利率今年首度下调。据此计算，本周公开市场将净回笼110亿元，为近三个月来首现单周净回笼。

华东一银行交易员谈到，尽管今天回购利率是隔夜跌七天涨，但实际情况却是隔夜融入难度稍高一些，而券商、基金等主要质押信用债的机构借钱也相对不易，偏高的成交价继续对均价水平形成扰动。

她指出，因为8月公开市场到期量偏低，而目前资金面情况尚可，央行此时适度加大正回购操作力度，可能是考虑平衡到期资金分布，为后面操作腾出空间。

她并认为，央行此次应该不是政策收紧信号，一方面净回笼规模仍在低位，另外正回购期限也相应缩短，加上利率下行，都释放了稳定的信号，目前来看市场的反应也是正面的，“感觉这次大家心态还都挺好的。”

周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。

此外今日14天期回购利率 跌幅较大，一方面是开盘价偏低，而正回购利率回落也助力交易重心下移。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2101 3.2743 -6.42

七天 4.0034 3.9671 +3.63

14天 4.0387 4.5292 -49.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.5700 2.3000 +327.00

七天 3.4700 2.8000 +67.00

14天 3.8000 3.8050 -0.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2900 3.3400 -5.00

七天 4.0200 3.9800 +4.00

14天 3.9300 4.6500 -72.00

Shibor

其中:隔夜 3.2040 3.2502 -4.62

七天 3.9800 3.9140 +6.60

三个月 4.7215 4.7316 -1.01