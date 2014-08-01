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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:44 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》-- 8月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
   
   中国进出口银行60亿元三年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值4.73%
   进出口银行60亿元七年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.12%  
   中信银行  10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002%
   东莞银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000%  
   淮南矿业集团30亿元九个月期超短融簿记建档(联合资信AAA，中债资信AA+)，平安银行和兴业银行主承
   中国五矿集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和招商银行主承
   中国邮电器材集团公司8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
   绍兴市城建投资集团3.4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
   滨化股份 3亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承         
   舟山市定海区国资经营12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承
   登封市城市开发建设投资6亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，华龙证券主承                      
 
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   二、新债上市： 
   
   江苏省政府69.6亿元五年期地方债1451001，票面利率4.06% 
   江苏省政府52.2亿元七年期地方债1451002，票面利率4.21% 
   江苏省政府52.2亿元10年期地方债1451003，票面利率4.29% 
   苏州高新区经济公司10亿元七年期固息债1480420，票面利率6.20%
   莱州国资经营13亿元七年期固息债1480423，票面利率7.0%
   重庆西永微电子产业园15亿元七年期固息债1480426，票面利率6.58%
   财政部150亿元六个月期贴现国债149903，参考收益率3.8958%  
   冀中能源集团20亿元一年期短融041453085，票面利率5.33%
   天津市旅游(控股)集团3亿元一年期短融041468004，票面利率5.33%
   窑街煤电集团5亿元一年期短融041464051，票面利率7.70% 
   鞍钢集团30亿元三年期中票101453017，票面利率6.15%
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   三、缴款：
    
   龙岩经济技术开发区5亿元七年期固息债1480427，票面利率8.35%    
   中国进出口银行50亿元五年期固息增发债140344，发行价格100.2507元
   进出口行60亿元六个月期固息债140345，发行价格97.93元
   文登城市资产经营公司12亿元七年期固息债1480433，票面利率6.99%
   双流水务建设10亿元六年期固息债1480432，票面利率6.92%
   东方证券25亿元84天期短融
   湖南黄金集团3亿元五年期中票
   临安市城建发展10亿元七年期固息债
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   四、还本付息： 
    
   中国长江三峡集团公司50亿元三年期中票1182212到期兑付，票面利率5.36%
   江苏阳光集团有限公司10亿元一年期短融041369021到期兑付，票面利率7.50%
   03三峡债 038006 付息    
   07冀东水泥债 078038 付息    
   12铁道03 1280219 付息    
   12铁道04 1280220 付息    
   12太煤化MTN1 1282267 付息    
   13国开11 130211 付息    
   13国开12 130212 付息    
   13国开13 130213 付息    
   13国开205 1302205 付息    
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
   --为进一步发挥上海银行间同业拆放利率(Shibor)对市场利率引导作用，中国货币网周四刊登新闻稿显示，自
8月1日(周五)起将Shibor发布时间由上午11:30调整为上午9:30。 
   --国务院总理李克强周四称，在振兴东北地区方面，要试点设立民营银行，支持在国企改革方面先行先试，同
时要加强交通、水利、铁路改造等重大基础设施建设，并加快发展新兴产业。 
        
    今日公布7月官方制造业PMI                (6月51.0)        
              汇丰制造业PMI终值            (6月50.7)        
    8/3公布7月官方非制造业PMI              (6月55)      
    8/8公布7月进出口贸易数据               (6月顺差316亿美元)       
    8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI)   (6月-1.1%)             
              居民消费价格指数(CPI)         (6月2.3%)       
    8/13公布7月固定资产投资(不含农户)       (1-6月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (6月12.4%)      
              工业增加值                    (6月9.20%)      
              房地产投资和销售情况月度报告        
    8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
    8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值         (7月初值50.8)                       
    8/28公布1-7月规模以上工业企业利润      
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 杨文纨/吴芳；审校 丁淑琴/康熙泽)
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