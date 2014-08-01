《中国债券市场每日交易备忘》-- 8月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行60亿元三年期固息债14:00-15:00招标，利率预测均值4.73% 进出口银行60亿元七年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.12% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 东莞银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 淮南矿业集团30亿元九个月期超短融簿记建档(联合资信AAA，中债资信AA+)，平安银行和兴业银行主承 中国五矿集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和招商银行主承 中国邮电器材集团公司8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 绍兴市城建投资集团3.4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 滨化股份 3亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 舟山市定海区国资经营12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 登封市城市开发建设投资6亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，华龙证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 江苏省政府69.6亿元五年期地方债1451001，票面利率4.06% 江苏省政府52.2亿元七年期地方债1451002，票面利率4.21% 江苏省政府52.2亿元10年期地方债1451003，票面利率4.29% 苏州高新区经济公司10亿元七年期固息债1480420，票面利率6.20% 莱州国资经营13亿元七年期固息债1480423，票面利率7.0% 重庆西永微电子产业园15亿元七年期固息债1480426，票面利率6.58% 财政部150亿元六个月期贴现国债149903，参考收益率3.8958% 冀中能源集团20亿元一年期短融041453085，票面利率5.33% 天津市旅游(控股)集团3亿元一年期短融041468004，票面利率5.33% 窑街煤电集团5亿元一年期短融041464051，票面利率7.70% 鞍钢集团30亿元三年期中票101453017，票面利率6.15% ============================================================================ 三、缴款： 龙岩经济技术开发区5亿元七年期固息债1480427，票面利率8.35% 中国进出口银行50亿元五年期固息增发债140344，发行价格100.2507元 进出口行60亿元六个月期固息债140345，发行价格97.93元 文登城市资产经营公司12亿元七年期固息债1480433，票面利率6.99% 双流水务建设10亿元六年期固息债1480432，票面利率6.92% 东方证券25亿元84天期短融 湖南黄金集团3亿元五年期中票 临安市城建发展10亿元七年期固息债 ============================================================================ 四、还本付息： 中国长江三峡集团公司50亿元三年期中票1182212到期兑付，票面利率5.36% 江苏阳光集团有限公司10亿元一年期短融041369021到期兑付，票面利率7.50% 03三峡债 038006 付息 07冀东水泥债 078038 付息 12铁道03 1280219 付息 12铁道04 1280220 付息 12太煤化MTN1 1282267 付息 13国开11 130211 付息 13国开12 130212 付息 13国开13 130213 付息 13国开205 1302205 付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --为进一步发挥上海银行间同业拆放利率(Shibor)对市场利率引导作用，中国货币网周四刊登新闻稿显示，自 8月1日(周五)起将Shibor发布时间由上午11:30调整为上午9:30。 --国务院总理李克强周四称，在振兴东北地区方面，要试点设立民营银行，支持在国企改革方面先行先试，同 时要加强交通、水利、铁路改造等重大基础设施建设，并加快发展新兴产业。 今日公布7月官方制造业PMI (6月51.0) 汇丰制造业PMI终值 (6月50.7) 8/3公布7月官方非制造业PMI (6月55) 8/8公布7月进出口贸易数据 (6月顺差316亿美元) 8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (6月-1.1%) 居民消费价格指数(CPI) (6月2.3%) 8/13公布7月固定资产投资(不含农户) (1-6月17.3%) 社会消费品零售总额 (6月12.4%) 工业增加值 (6月9.20%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/吴芳；审校 丁淑琴/康熙泽)