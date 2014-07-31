中国债市动态：现券先跌后涨，公开市场正回购利率下调逆转市况

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海7月31日 - 中国银行间市场周四现券收益率先上后下，早盘初段因央行公开市场近三个月来首现单周净回笼，推动收益率快速上行，但稍后14天正回购利率较前次回落，转而利好市场，现券买盘强劲推动收益率自高点明显回落。
他们并表示，今日公开市场操作变化较多，信号较为复杂，但市场对利率下行更为敏感，亦符合监管层此前有关降低融资成本的基调，早盘后段市场渐趋平稳，等候明日将公布的制造业PMI指数。
中国央行公开市场今日进行了260亿元人民币14天期正回购操作，为三个半月来首次进行该期限正回购，取代了此前的28天正回购操作。单周净回笼110亿元，为近三个月来首现单周净回笼，14天正回购中标利率为3.70%，上次为3.80%，为正回购今年重启以来中标利率首次下调。
“早上市场跌宕起伏，一开始(现券收益率)瞬间就上了3-4个bp，后来(14天正回购)利率3.7%，马上转向，现在比昨天收盘还跌了3-4个bp吧。”上海一商业银行交易员称。
北京一商业银行交易员也表示，“(正回购利率下行)期待已久，下调就是央行的一个态度。”
前述上海交易员并指出，目前市场渐趋平稳，买盘略强，成交颇为活络，部分机构顾虑明日将公布的官方和汇丰PMI指数向好，遂选择止盈离场。
剩余期限约6.46年的固息国开债140203券最新双边成交在 5.13%，上日尾盘为5.16%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.17元人民币，较上日结算价涨0.12元，或0.13%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。