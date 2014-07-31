中国债市动态：现券先跌后涨，公开市场正回购利率下调逆转市况

路透上海7月31日 - 中国银行间市场周四现券收益率先上后下，早盘初段因央行公开市场近三个月来首现单周净回笼，推动收益率快速上行，但稍后14天正回购利率较前次回落，转而利好市场，现券买盘强劲推动收益率自高点明显回落。

他们并表示，今日公开市场操作变化较多，信号较为复杂，但市场对利率下行更为敏感，亦符合监管层此前有关降低融资成本的基调，早盘后段市场渐趋平稳，等候明日将公布的制造业PMI指数。

中国央行公开市场今日进行了260亿元人民币14天期正回购操作，为三个半月来首次进行该期限正回购，取代了此前的28天正回购操作。单周净回笼110亿元，为近三个月来首现单周净回笼，14天正回购中标利率为3.70%，上次为3.80%，为正回购今年重启以来中标利率首次下调。

“早上市场跌宕起伏，一开始(现券收益率)瞬间就上了3-4个bp，后来(14天正回购)利率3.7%，马上转向，现在比昨天收盘还跌了3-4个bp吧。”上海一商业银行交易员称。

北京一商业银行交易员也表示，“(正回购利率下行)期待已久，下调就是央行的一个态度。”

前述上海交易员并指出，目前市场渐趋平稳，买盘略强，成交颇为活络，部分机构顾虑明日将公布的官方和汇丰PMI指数向好，遂选择止盈离场。

剩余期限约6.46年的固息国开债140203券最新双边成交在 5.13%，上日尾盘为5.16%。