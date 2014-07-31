《HOME专栏》铅市场枯木逢春，中国多头相助

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
**中国多头**
这种情况可能正在改变，或者至少在中国情况可能正在变。
如下面图表所示，上海期交所期铅的未平仓合约在过去几天呈爆炸式增长。上周结束时未平仓合约为24,080口，截至周二收盘已经激增至逾51,000口。同期的成交量也一样夺人眼目。
上海期交所期锌和期铅未平仓合约图表：link.reuters.com/dap52w
铅市场买兴骤增与上海期交所期锌上月的类似现象相呼应，中国投资者集体接过了伦敦市场的多头接力棒。
不过，就铅市而言，似乎是中国在引领态度犹豫的LME市场走高。
这样就引发了一些有趣的问题。
这是势力日增的中国基金业者将左右全球市场的另一个信号吗？在3月，中国基金业者对铜市发动空头袭击，打压沪铜和伦铜大幅挫跌。
上海金属市场现在正从尾随伦敦市场的角色，进化成带领伦敦市场吗？
到底中国铅市的多头知道了什么其他人所不知道的事？他们也只是在操作铅-锌的相对交易吗？还是他们对于铅在中国的前景采取更战略性的态度？
中国今年的去库存周期一直是铅市缺乏投资意愿的一个主要原因。如果此周期即将转向，中国投资者或许最早注意到，并开始押注，就显得合情合理了。(完) (编译 朱晓军/王兴亚 审校 田建华/张荻/蔡美珍)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877