《HOME专栏》铅市场枯木逢春，中国多头相助

**中国多头**

这种情况可能正在改变，或者至少在中国情况可能正在变。

如下面图表所示，上海期交所期铅的未平仓合约在过去几天呈爆炸式增长。上周结束时未平仓合约为24,080口，截至周二收盘已经激增至逾51,000口。同期的成交量也一样夺人眼目。

上海期交所期锌和期铅未平仓合约图表：link.reuters.com/dap52w

铅市场买兴骤增与上海期交所期锌上月的类似现象相呼应，中国投资者集体接过了伦敦市场的多头接力棒。

不过，就铅市而言，似乎是中国在引领态度犹豫的LME市场走高。

这样就引发了一些有趣的问题。

这是势力日增的中国基金业者将左右全球市场的另一个信号吗？在3月，中国基金业者对铜市发动空头袭击，打压沪铜和伦铜大幅挫跌。

上海金属市场现在正从尾随伦敦市场的角色，进化成带领伦敦市场吗？

到底中国铅市的多头知道了什么其他人所不知道的事？他们也只是在操作铅-锌的相对交易吗？还是他们对于铅在中国的前景采取更战略性的态度？