版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 11:58 BJT

离岸人民币：中国国开行10年点心债以4.35%定价，较指导利率低5基点

路透香港7月31日 - 根据汤森路透CreditViews，中国国家开发银行 10年期点心债周三晚间以4.35%定价，较初始指导利率4.40%低了5基点。

该债券共发行5亿元，逾10亿元、31帐户认购。根据汤森路透旗下IFR报导，这批债券为＂反向询价（reverse enquiry）”，意即债券发行前，承销商已获投资者认购意向。

在投资者类别中，保险占86%，基金经理7%，私人银行及其他4%，银行3%。

该批债券将在8月6日交割，2024年8月6日到期。国开行具有发行人评级：穆迪“Aa3”/标普“AA-”。融资用途为挹注人民币贷款、营运资金以及一般性企业资本运用。

此期债券将在香港交易所挂牌。联席牵头经办人及帐簿管理人为：汇丰、农银国际、中银、巴克莱以及法国兴业银行。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐