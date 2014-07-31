离岸人民币：中国国开行10年点心债以4.35%定价，较指导利率低5基点

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 根据汤森路透CreditViews，中国国家开发银行 10年期点心债周三晚间以4.35%定价，较初始指导利率4.40%低了5基点。
该债券共发行5亿元，逾10亿元、31帐户认购。根据汤森路透旗下IFR报导，这批债券为＂反向询价（reverse enquiry）”，意即债券发行前，承销商已获投资者认购意向。
在投资者类别中，保险占86%，基金经理7%，私人银行及其他4%，银行3%。
该批债券将在8月6日交割，2024年8月6日到期。国开行具有发行人评级：穆迪“Aa3”/标普“AA-”。融资用途为挹注人民币贷款、营运资金以及一般性企业资本运用。
此期债券将在香港交易所挂牌。联席牵头经办人及帐簿管理人为：汇丰、农银国际、中银、巴克莱以及法国兴业银行。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。