中国新债：国开行下周二将发行至多200亿元四期固息债，期限三至10年

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海7月31日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(8月5日)招标发行四期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债中，三年和七年品种为新发债，分别为第20期和21期；五年为19期债 的第二次增发，10年为15期 的第五次增发。
具体发行条款如下：
第20、19(增发)、21和15期(增发)
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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿：10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：8月5日上午9:30-10:30
7/10年：8月5日上午9:30-11:10
招标方式 3/7年：单一利率(荷兰式)；5/10年：单一价格(荷兰式)
缴款日 8月7日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：6月12日
分销期 8月6日-8月7日
上市日 8月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。