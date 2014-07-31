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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 12:09 BJT

中国新债：国开行下周二将发行至多200亿元四期固息债，期限三至10年

路透上海7月31日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(8月5日)招标发行四期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债中，三年和七年品种为新发债，分别为第20期和21期；五年为19期债 的第二次增发，10年为15期 的第五次增发。

具体发行条款如下：

第20、19(增发)、21和15期(增发)

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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿：10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：8月5日上午9:30-10:30

7/10年：8月5日上午9:30-11:10

招标方式 3/7年：单一利率(荷兰式)；5/10年：单一价格(荷兰式)

缴款日 8月7日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：6月12日

分销期 8月6日-8月7日

上市日 8月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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