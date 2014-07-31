《国际主要央行公开市场操作一览》--7月31日

路透上海7月31日 - 美联储(FED)7月29日-30日议息会议后发布声明，将每月购债规模由350亿美元缩减至250亿美元，仍势将在今秋结束购债，并重申在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的；同时上调了对美国经济的评估，但再度确认不急于升息。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/29 买入公债 3.70 11/15/2024 - 02/15/2031

7/28 买入公债 10.67 02/15/2036 - 05/15/2044

7/24 买入公债 23.69 04/30/2019 - 03/31/2020

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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7/30 隔夜逆回购 -1,157.57 0.05%

7/29 隔夜逆回购 -1,180.21 0.05%

7/28 隔夜逆回购 -1,038.48 0.05%

7/25 三天逆回购 -903.79 0.05%

7/24 隔夜逆回购 -879.23 0.05%

在2014年7月14日-8月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约210亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选 here

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。一如普遍预期，美联储将月度购债规模从350亿美元下调至250亿美元，按照计划进程将于今年秋季结束购债。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/30 91天期反向交易 67.862 --

7/30 七天期反向交易 0.75亿美元 0.59%(固定利率)

7/29 七天期反向交易 1,333.038 0.15%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行总裁卡尼表示，央行在衡量英国就业市场相互矛盾的数据，并为开始将利率从过去五年的纪录低点上调做准备。他在苏格兰格拉斯哥对商业领袖的演讲中表示，“随着经济趋于正常，为了实现通胀目标，银行利率将需开始上调。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 152,680

上周三 151,080

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当期变化 +1,600

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，当前全球的宽松金融环境很可能导致全球资本非健康性地流入亚洲经济体。并表示，亚洲国家需要确保其金融体系强健，并关注信贷成长以确保外部冲击不会损及内需所推动的复苏。

--日本央行审议委员木内登英称日本出口表现平平，部分归因于新兴经济体增长疲弱。，称未来有必要考虑逐步开始将政策焦点"从资产购买转向零利率"。木内登英表示海外动向中，我最关注的是中国经济面临的下行风险。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,713.5亿台币存单，与当日存单到期金额2,710.8亿相较，存单发行余额增2.7亿。

--台湾央行周二公布，共发行4,711.6亿台币存单，与当日存单到期金额4,736.10亿相较，存单发行余额减24.5亿。