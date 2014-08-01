《台湾金融市场一周展望》公债利差收敛反应升息担忧，汇市警惕外资汇出

* 美、台公债中短券利差同步缩减，反应升息担忧

* 台股反弹空间不大，宜减码操作

* 下周庞大现金股息发放，汇市警惕外资汇出

记者 董永年

路透台北8月1日 - 虽然美联储重申不急于升息，但美国与台湾公债中、短券利差均呈同步缩减走势，显示市场高度警戒升息时点已逐渐临近，若经济好转趋势不变，台湾短券料持续承压。

债市交易商表示，比较过去20余年来美国三次升息循环纪录，这次美债利差缩窄的走势将较近似于1994年，皆是等到经济复苏确立、通膨开始上扬后才升息。升息前短券殖利率会先缓升，但10年券则续跌，殖利率曲线平缓化。待升息确立后，美债两年与10年券殖利率同步向上快速修正。

一不愿具名的本地证券商研究主管指出，自2009年以来，曾数次传出美国要升息，并造成债市殖利率快速上扬。但这次走势有点异于往常，是以缓步方式向上垫高，搭配近期经济数据多优于预期、股市也持续创高，〞狼来了〞的故事可能接近尾声。

“(美债)利差剩200(基)点值得警戒，若缩至150点，则是确定(美国)升息。推估时间剩下8、9月到一年。”他说。

摩根士丹利最新报告认为，判断美国首次升息时机的指数显示可能在12个月内，这是2011年来首次该指数显示升息将在一年内发生。基于该指标，该投行称美国两年期公债 殖利率应为0.68%，较目前约0.53%高15个基点。

与美国经济走势息息相关的台湾，债市虽受流动性不佳影响，使得两年短券殖利率走势失真。不过一大型证券商交易员指出，台债五年与10年券利差，也是呈现缓步收敛格局。

他认为，升息前债市长短端利差收敛，但因市场资金仍相当丰沛，通常会寻求殖利率较高的长券去化，但若是通膨升温，长券殖利率也难逃修正的命运。

美联储在过去20余年共有三次升息循环，分别为1994年1月、1999年6月及2004年6月。除1999年那次债券利差本在低档变化不大外，1994年与2004年的两次升息循环启动前，都可看到两年与10年公债利差快速收敛。

而2004年当时的利差收敛过程先是两年公债殖利率缓升，10年券利率也同步上扬，与这次较为不同，因当时升息是为了抑制过热的经济。

美国两年与10年公债 殖利率利差，已自年初约260基点，缩窄至周四的203基点；流动性较佳的台湾五年 与10年公债 殖利率利差，也从近60基点缩至40基点附近，显示市场对升息的担忧。

**台股季线保卫战**

股市方面，台股 7月月线收黑77点。市场人士认为，由于近日欧、美股市均出现不同程度的回档，波段涨幅已大的台股亦面临修正压力，短线先看位在9,240点附近季线能否守稳。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，德国 与法国股市 在这波回档中跌幅均达7%，美国道琼 也回跌3%，若以平均跌幅4-5%估算，台股的回档满足点应该在9,200点附近。

〞大盘在季线试图止稳，虽有机会反弹，但空间不大。〞他说。

日盛投顾协理钟国忠则称，台股7月月线收黑，显示上档套牢了2.55兆台币筹码，相关卖压不会在短期内消化完毕。就技术面看，位在9,461点附近的月线开始下弯，短多气势偏弱，接下来要留意外资是否持续卖超台股。

他认为，月线下周将靠近9,400点，倘若大盘跌深反弹，将先面临9,335点附近的颈线反压，除非立刻站上，否则不易重拾涨势。

市场人士并预估，下周大盘指数的区间应该在9,200-9,400点间震荡。

**庞大现金股息发放**

汇市方面，交易员表示，受国际美元走强、台股回跌以及外资汇出影响，台币兑美元 本周走势偏弱，实质价位并跌破30.0整数关卡。

展望下周，由于上市公司有高达1,200亿台币的现金股利要发放，应高度关注外资领到股息后的汇出卖压。此外，也要关注台股是否能止跌回稳，否则外资获利了结的压力将加重台币的贬值力道。

〞要观察外资是否持续汇出，不过出口商也在卖（美元），台币贬值幅度应该不会太大。〞一外商银行交易员说。

另一外商银行交易员则称，下周三台积电 将发放777.86亿台币的现金股利，由于外资持股比重颇高，可能当日会造成台币较重的贬值压力。

不过一外商银行交易主管表示，台积电帐上有庞大美元部位，可能会直接配发给海外投资人，倘若不需经过换汇手续，应该不会造成市场动荡。

他们认为，若下周台币实质价位确定贬破30.0，将不排除向30.05，甚至30.10测试。