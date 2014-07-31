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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 12:09 BJT

台湾债市：RP利率高位持坚，但资金情势已明显回稳

路透台北7月31日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四区间高位依旧不坠，不过资金情势已明显回稳，市场紧张情绪见到缓和。交易员表示，上日月底资金紧缩因素快速发酵，令资金供应端利率议价空间陡增，今日供应方不愿在月底最后一日立刻降温，令利率持坚。

一证券商资金调度人士指出，今日资金供应不像上日紧俏，利率也有所回稳，区间高位的成交已不像上日那么多，但受上日资金紧俏的紧张情绪影响，有资金缺口的金融机构急于在上日午后先行调度今日资金，部分成交利率因而较上日走高，难以反应今日较为和缓的资金情势。

〞这个月最紧的应该就是昨天，今天已慢慢恢复正常。〞一证券商交易员说。

资金调度人士预期，因下周一(4日)有30年期公债350亿台币交割，部分寿险业者已预告将在明日先行走钱，以因应交割需求。由于资金需求仍在，明日虽时序重回月初，市场预料高位利率的回降仍需数天消化，难以一步到位。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54%，少数见成交0.53%及0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64%，少数成交在0.63及0.65%，高位利率略为扬升。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.56%；高位持平上日。

今日债券交割有公司债士开 6亿、台耀 5亿台币，以及20年期公债发行300亿台币。

明日债券发行有润隆 5亿台币公司债及华立 10亿台币转换公司债。下周债券发行较为零星，目前暂有周一30年期公债350亿台币发行，周二荣成 16亿台币转换公司债。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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