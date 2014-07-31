CNH动态：离岸即期小幅下跌，受美元强势及人民币中间价牵引

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 美元指数周四继续保持强劲，人民币兑美元中间价亦随之连续三日贬值，受此影响，离岸人民币现汇 早盘有所回落。市场人士表示，盘中波幅较窄，交易情绪谨慎，但即期仍在6.17上方波动，短期人民币仍处温和升值中。
“美国周三公布的GDP数据提振美元指数，美元兑主要货币都是上涨，离岸即期也就跟随中间价有所下跌，”一位中资行交易员称，但盘中波幅不大，显市场谨慎情绪。
近期，中国经济增长和贸易数据的向好推动了人民币强势，不少投行预计，人民币兑美元汇率到年底将升至6.13-6.14。但随着资本账户开放及未来美国利率前景转变，人民币汇率波动性可能会扩大。
本地时间中午11:58时，离岸人民币现汇 小幅下跌报6.1755，盘中最高至6.1735。
在岸人民币兑美元 即期周四早盘小幅回落至6.1731，中间价顺势低开在6.1675，昨日在6.1645。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2543/77，上日尾盘为6.2545。
全球汇市上，美元指数 升越两个近期高位--1月和去年11月触及的高位，来到近11个月最高点81.394。美元兑日圆 周三触及四个月高点103.15日圆，最新报在102.76。欧元 也下滑至八个月低点附近1.3396美元。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。