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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 12:23 BJT

CNH动态：离岸即期小幅下跌，受美元强势及人民币中间价牵引

路透香港7月31日 - 美元指数周四继续保持强劲，人民币兑美元中间价亦随之连续三日贬值，受此影响，离岸人民币现汇 早盘有所回落。市场人士表示，盘中波幅较窄，交易情绪谨慎，但即期仍在6.17上方波动，短期人民币仍处温和升值中。

“美国周三公布的GDP数据提振美元指数，美元兑主要货币都是上涨，离岸即期也就跟随中间价有所下跌，”一位中资行交易员称，但盘中波幅不大，显市场谨慎情绪。

近期，中国经济增长和贸易数据的向好推动了人民币强势，不少投行预计，人民币兑美元汇率到年底将升至6.13-6.14。但随着资本账户开放及未来美国利率前景转变，人民币汇率波动性可能会扩大。

本地时间中午11:58时，离岸人民币现汇 小幅下跌报6.1755，盘中最高至6.1735。

在岸人民币兑美元 即期周四早盘小幅回落至6.1731，中间价顺势低开在6.1675，昨日在6.1645。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2543/77，上日尾盘为6.2545。

全球汇市上，美元指数 升越两个近期高位--1月和去年11月触及的高位，来到近11个月最高点81.394。美元兑日圆 周三触及四个月高点103.15日圆，最新报在102.76。欧元 也下滑至八个月低点附近1.3396美元。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 林高丽)
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