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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 07:49 BJT

金砖国家：7月31日股汇市收盘纵览

路透8月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月31日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收跌1.2%，报1,065.77点。

中国股市：沪综指收升续创七个半月新高，本月涨7.5%创19个月最大单月涨幅

香港股市：创2012年以来最佳月度表现，地产股上扬

中国汇市：人民币收跌终结七连升，多因素支撑美元但观望情绪浓重

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拉美股市：全线下跌，因美国升息预期抑制投资者风险偏好。巴西指标股指Bovespa 下跌1.84%，报55,829.41点。

拉美汇市：拉美货币全面下滑，因美国数据强劲推升加息预期

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南非股市：与全球市场一道下跌，因美国货币政策不确定性增强，且欧元区数据显示欧洲复苏速度比预期慢。指标Top-40绩优股指数 跌0.79%至46,222点；综合指数 下跌0.72%，报51,396点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，未能从贸易逆差意外缩窄中获得动能

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印度股市：NSE指数跌近1%，创下近两周半最大单日跌幅，因Maruti Suzuki Ltd 等蓝筹股财报未能让市场惊艳，随后外资抛售。指标BSE指数 收盘跌0.74%，或192.45点，报25,894.97点。NSE指数 收跌0.9%，或70.10点，报7,721.30点。

印度汇市：印度卢比兑美元跌至三个月低位，因美元在全球市场上扬，促使国有银行买进美元，以备企业和国防相关结算使用。卢比兑美元 一度跌至60.57，为4月29日以来最低水平，收报60.55/56，跌约0.83%，为6月13日以来最大单日跌幅。卢比7月下跌0.63%，连续第二个月下滑。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.25%，报1,219.360点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.85%，报658.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.46%，至35.7485卢布；卢布兑欧元 跌0.35%，至47.8280卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
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