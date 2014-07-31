《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间18:31时,1港 元=0.79658人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权 平均溢价为-7.59%,高于上交易日收盘的-8.39%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元 H股价格(港元 A/H股比价 ) ) 工商银行 3.60 5.33 0.85 建设银行 4.15 5.98 0.87 中国银行 2.71 3.72 0.91 农业银行 2.52 3.79 0.83 招商银行 11.07 15.82 0.88 中信银行 4.54 5.17 1.10 交通银行 4.60 5.96 0.97 民生银行 6.65 8.07 1.03 中国人寿 15.15 23.35 0.81 中国平安 44.62 66.50 0.84 中国太保 20.07 30.75 0.82 中信证券 13.16 19.50 0.85 新华人寿 24.79 28.20 1.10 海通证券 10.04 12.96 0.97 华能国际 5.93 8.67 0.86 大唐发电 3.89 3.86 1.27 华电国际 3.67 4.79 0.96 中煤能源 4.36 4.69 1.17 中国神华 15.37 23.00 0.84 中国石油 8.02 10.18 0.99 兖州煤业 7.52 6.36 1.48 中国石化 5.22 7.70 0.85 上海石化 3.36 2.41 1.75 中海油服 18.51 19.54 1.19 仪征化纤 2.78 1.77 1.97 中国铝业 3.66 3.58 1.28 江西铜业 13.59 14.84 1.15 洛阳钼业 7.54 5.13 1.85 紫金矿业 2.41 2.02 1.50 马钢股份 1.69 1.82 1.17 鞍钢股份 3.45 5.79 0.75 重庆钢铁 2.47 1.73 1.79 海螺水泥 17.97 29.35 0.77 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.39 北人股份 6.23 4.23 1.85 中联重科 4.73 4.90 1.21 金隅股份 6.37 6.07 1.32 中国国航 3.61 4.75 0.95 东方航空 2.51 2.47 1.28 南方航空 2.48 2.64 1.18 中国远洋 3.30 3.36 1.23 中海集运 2.52 2.26 1.40 中集集团 14.76 17.06 1.09 中海发展 4.57 5.16 1.11 宁沪高速 6.23 9.45 0.83 深高速 4.15 4.68 1.11 成渝高速 2.87 2.62 1.38 皖通高速 4.41 4.61 1.20 广深铁路 2.71 3.14 1.08 中国南车 5.19 7.00 0.93 中国交建 3.95 5.91 0.84 中国铁建 5.08 7.49 0.85 中国中铁 2.90 4.20 0.87 长城汽车 30.76 32.10 1.20 比亚迪 50.71 51.75 1.23 广汽集团 8.16 8.75 1.17 青岛啤酒 42.20 63.55 0.83 广州药业 25.64 24.80 1.30 新华制药 6.38 4.55 1.76 海信科龙 9.04 9.94 1.14 南京熊猫 7.72 5.07 1.91 晨鸣纸业 4.34 3.68 1.48 上海医药 12.87 14.42 1.12 中兴通讯 13.87 16.30 1.07 东方电气 12.63 13.44 1.18 潍柴动力 20.64 34.00 0.76 东北电气 3.56 1.94 2.30 广船国际 17.13 13.73 1.57 经纬纺机 11.35 7.41 1.92 昆明机床 4.67 3.25 1.80 一拖股份 8.21 5.85 1.76 北辰实业 2.68 2.12 1.59 创业环保 8.08 5.53 1.83 中国中冶 1.84 1.69 1.37 金风科技 9.01 8.86 1.28 丽珠 49.21 48.00 1.29 万科 9.90 17.16 0.72 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。