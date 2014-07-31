《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间18:38时,1港元=0.79658人民币<HK DCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港元 A/B股比价 ) ) 深物业 7.12 5.31 1.68 南玻 7.43 5.72 1.63 深康佳 5.17 3.12 2.08 ST中华 6.02 2.70 2.80 深深宝 6.84 6.94 1.24 深华发 8.03 3.80 2.65 深赤湾 13.14 11.96 1.38 招商地产 12.59 13.52 1.17 特力 10.41 6.41 2.04 飞亚达 8.83 6.40 1.73 一致药业 48.03 38.95 1.55 深深房 4.20 2.99 1.76 ST盛润 7.03 5.92 1.49 深南电 4.12 2.60 1.99 深纺织 8.61 6.06 1.78 方大集团 8.52 4.06 2.63 深国商 13.52 8.95 1.90 深赛格 4.97 2.98 2.09 宝石 7.65 5.04 1.91 小天鹅 10.42 10.07 1.30 粤高速 3.30 2.61 1.59 晨鸣纸业 4.34 3.75 1.45 ST珠江 4.87 3.01 2.03 美菱电器 5.07 5.01 1.27 大冷股份 9.97 7.15 1.75 粤电力 4.78 4.69 1.28 佛山照明 9.38 6.54 1.80 江铃汽车 30.15 31.18 1.21 沙隆达 12.47 9.55 1.64 苏常柴 7.93 4.75 2.10 威孚高科 25.61 26.09 1.23 古井贡酒 22.00 19.14 1.44 ST东海 5.66 4.89 1.45 长安汽车 13.55 16.78 1.01 京东方 2.30 2.26 1.28 鲁泰 9.07 10.84 1.05 本钢板材 5.34 2.77 2.42 张裕 27.09 21.48 1.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。