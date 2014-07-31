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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 13:40 BJT

台湾股市：收挫1.4%至逾一个月低位，外资短线调节出场

路透台北7月31日 - 台湾股市周四收挫1.4%至逾一个月低位，表现落后主要区域股市。分析师指出，外资短线调节出场令大型权值股表现不佳，带动大盘指数走跌。由于金管会有意整顿外资券商报告规范亦引发外资不安情绪，后续表现略转向保守看待。

台湾加权股价指数 收低1.39%或131.17点至9,315.85点；今日成交初值 为1,054.85亿台币，上交易日修正后为1,066.61亿。

今日台股盘中及收盘均创波段低位，盘中前低在6月27日报9,303.57点，收盘前低则同为6月27日报9,306.83点。

台湾金管会证期局周四称，正研拟改变券商报告澄清管道，将由原来在券商公会澄清，改为在公开资讯站发布重大讯息说明。此外，未来券商报告若授权媒体转载，将不得涉及个股股价预测。 (完)

(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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