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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 14:25 BJT

英国数据：7月房价较上月上涨0.1%，为去年4月以来最低增幅

路透伦敦7月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三发布调查显示，英国7月房价增速为去年4月以来最低，较上月仅上涨0.1%。

6月增幅为1.0%，路透调查分析师对7月增长预估中值为0.5%。

7月房价较上年同期成长10.6%，亦低于分析师预计的成长11.3%；6月同比增长11.8%。(完) (编译 龚芳; 审校 石冠兰)
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