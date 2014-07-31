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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 14:16 BJT

更新版 1-台湾股市：收挫至逾一个月低位，短线急跌探底先看季线支撑位

(新增分析师评论)

路透台北7月31日 - 台湾股市周四收挫约1.4%至逾一个月低位，表现落后主要区域股市。分析师指出，外资短线调节出场令大型权值股表现不佳，带动大盘指数走跌。由于金管会有意整顿外资券商报告规范亦引发外资不安情绪，后续表现略转向保守看待。

台湾加权股价指数 收低1.39%或131.17点至9,315.85点；今日成交初值 为1,054.85亿台币，上交易日修正后为1,066.61亿。

除了对本地/外资券商报告加强监管以外，第一金投顾副总陈奕光指出，上日半导体重要个股法说对第三季的展望令法人失望，8月台指期货 又重跌至9,300点附近，加上现货市场指数线型转弱，众多利空因素齐集，让大盘指数急跌，权值股及大型股均遭波及。

〞台股现在是加速探底，但我们预期在9,200点季线附近会出现量缩价稳，可以逢低布局。〞他说。

今日台股盘中及收盘均创波段低位，盘中前低在6月27日报9,303.57点，收盘前低则同为6月27日报9,306.83点。

陈奕光认为，未来几天只要外资卖超不要扩大至100亿台币以上且连续卖超，盘势仍有机会回稳。

但元富投顾分析师则认为，外资转向调节的态势明显，电子类股的KD技术线型亦有向下弯头现象，须小心电子两三年大多头是否陷入较长时间的修正，并波及大盘指数向下修正，后续仍须小心应对。

台股电子类指数 今日收挫1.75%，表现逊于大盘，龙头权值股台积电 重挫2.81%；金融保险类指数 亦收低1.08%。

本地时间14:03时，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 跌0.47%；其中台股表现最差，韩国股市 则收低0.31%。(完)
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