更新版 1-台湾股市：收挫至逾一个月低位，短线急跌探底先看季线支撑位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(新增分析师评论)
路透台北7月31日 - 台湾股市周四收挫约1.4%至逾一个月低位，表现落后主要区域股市。分析师指出，外资短线调节出场令大型权值股表现不佳，带动大盘指数走跌。由于金管会有意整顿外资券商报告规范亦引发外资不安情绪，后续表现略转向保守看待。
台湾加权股价指数 收低1.39%或131.17点至9,315.85点；今日成交初值 为1,054.85亿台币，上交易日修正后为1,066.61亿。
除了对本地/外资券商报告加强监管以外，第一金投顾副总陈奕光指出，上日半导体重要个股法说对第三季的展望令法人失望，8月台指期货 又重跌至9,300点附近，加上现货市场指数线型转弱，众多利空因素齐集，让大盘指数急跌，权值股及大型股均遭波及。
〞台股现在是加速探底，但我们预期在9,200点季线附近会出现量缩价稳，可以逢低布局。〞他说。
今日台股盘中及收盘均创波段低位，盘中前低在6月27日报9,303.57点，收盘前低则同为6月27日报9,306.83点。
陈奕光认为，未来几天只要外资卖超不要扩大至100亿台币以上且连续卖超，盘势仍有机会回稳。
但元富投顾分析师则认为，外资转向调节的态势明显，电子类股的KD技术线型亦有向下弯头现象，须小心电子两三年大多头是否陷入较长时间的修正，并波及大盘指数向下修正，后续仍须小心应对。
台股电子类指数 今日收挫1.75%，表现逊于大盘，龙头权值股台积电 重挫2.81%；金融保险类指数 亦收低1.08%。
本地时间14:03时，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 跌0.47%；其中台股表现最差，韩国股市 则收低0.31%。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。