香港股市：早盘缩量微跌，但料将录得2012年来最佳月度表现

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港7月31日 - 香港股市周四早盘交投振荡但成交量缩小，因投资者在中国周五发布7月制造业活动调查报告之前仍保持谨慎。港股7月有望创下2012年以来最大月度涨幅。
中国周五将公布7月官方采购经理人指数(PMI)报告。
恒生指数 早盘微跌0.1%报24,701.28点。恒生国企指数 下滑0.4%。
上述两个指数将连续第三个月上升，7月迄今的涨幅分别已达到6.5%和7.1%。7月将成为恒生指数自2012年9月以来、恒生国企指数自2013年11月以来表现最好的月份。
中资地产类股引领涨势。中国海外 大涨3.7%。华润置地 攀升2.6%触及4月9日以来高位，此前巴克莱将该公司的投资评级从“表现与大盘一直”调升为“加码”。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。