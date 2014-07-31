版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 13:20 BJT

香港股市：早盘缩量微跌，但料将录得2012年来最佳月度表现

路透香港7月31日 - 香港股市周四早盘交投振荡但成交量缩小，因投资者在中国周五发布7月制造业活动调查报告之前仍保持谨慎。港股7月有望创下2012年以来最大月度涨幅。

中国周五将公布7月官方采购经理人指数(PMI)报告。

恒生指数 早盘微跌0.1%报24,701.28点。恒生国企指数 下滑0.4%。

上述两个指数将连续第三个月上升，7月迄今的涨幅分别已达到6.5%和7.1%。7月将成为恒生指数自2012年9月以来、恒生国企指数自2013年11月以来表现最好的月份。

中资地产类股引领涨势。中国海外 大涨3.7%。华润置地 攀升2.6%触及4月9日以来高位，此前巴克莱将该公司的投资评级从“表现与大盘一直”调升为“加码”。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐