日本经济：日本第三季GDP数据可能不及预期--央行审议委员

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透日本神户7月31日 - 日本央行审议委员木内登英周四称：
* 日本产出处于复苏趋势但步伐温和，4-6月产出降幅超过预期
* 库存增加意味着企业对需求预估过高
* 产出疲态反应的是消费税上调和出口疲软的双重影响
* 结构性问题压制出口，因此日本必须找到不依赖出口回升拉动的经济持续复苏之路
* 希望资本支出能成为未来日本经济增长的推动力
* 要审视货币政策举措的效果，两年看来是个适合的时间框架
* 没有必要改变对日本经济增长将在第三季反弹的观点，但步伐可能弱于预期
* 仍可以说出口波动是一个趋势，尽管对于未来反弹强度看法谨慎
* 自去年以来的物价升高受到多重因素影响，疲弱日圆是主因但企业将成本转嫁给消费者也是原因之一
* 个人感觉日本现处于1%左右的通胀率已接近适宜水平
* 企业将用很长时间才会改变假定通缩将持续时的定价活动和业务模式(完)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877