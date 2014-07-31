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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 13:58 BJT

国际油市：布兰特原油跌向106美元，料录得2013年4月以来最大月线跌幅

美国9月原油期货 下跌0.62美元至每桶99.65美元，本月跌幅可能达到5.6%，为去年10月以来最大。

该合约在今日稍早曾触及两周低点99.16美元，因能源资料协会(EIA)的数据显示美国汽油和馏分油库存都上升。

“汽油库存明显增加，但需求令人失望。”CMC Markets驻悉尼的分析师Ric Spooner说道。（完）

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦 审校 石冠兰)
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