《香港重要政经日程》--8月1日--8月14日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
================== 今日重要政经消息=================
8月1日（周五）
-- 中国海外 公布中期业绩。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
--14:30 中国海外中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
8月4日（周一）
-- 汇丰控股 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 龙湖地产 公布中期业绩。
--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。
--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。
8月5日（周二）
*-- 公布7月份汇丰PMI。
-- 香港电讯 公布中期业绩。
-- 美高梅中国 公布中期业绩。
-- 国泰君安国际 公布中期业绩。
--10:30 百丽国际 股东周年大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
8月6月（周三）
-- 渣打集团 公布中期业绩。
-- 香港交易所 公布中期业绩。
-- 电讯盈科 公布中期业绩。
-- 中芯国际 公布第二季业绩。
-- 安踏体育 公布中期业绩。
8月7日（周四）
*-- 公布7月份外汇储备资产。
-- 中国联通 公布中期业绩。
-- 创兴银行 公布中期业绩。
*-- 海通国际 公布中期业绩。
8月8日（周五）
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
*-- 东方海外 公布中期业绩。
*8月11日（周一）
-- 九龙仓集团 公布中期业绩。
-- 首创置业 公布中期业绩。
8月12日（周二）
-- 光大国际 公布中期业绩。
*-- 南车时代电气 公布中期业绩。
*-- 港机工程 公布中期业绩。
*-- 华能新能源 公布中期业绩。
*-- 保诚 公布中期业绩。
8月13日（周三）
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 腾讯控股 公布中期业绩。
*-- 物美 公布中期业绩。
--20:00 腾讯控股业绩电话会议。
*8月14日（周四）
-- 太古 公布中期业绩。
-- 太古地产 公布中期业绩。
-- 九兴控股 公布中期业绩。
-- 中国建筑国际 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5