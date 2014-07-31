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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 15:19 BJT

台湾个股：宏达电估第三季营收420-470亿台币，明显低于预期

路透台北7月31日 - 台湾智慧型手机制造商--宏达电 周四表示，预估第三季营收420-470亿台币，明显低于市场预估的540.1亿台币。

该公司并指出，第三季预估毛利率在22.5-23.0%左右，每股净利0.05-0.69台币。

宏达电今日收低1.85%，报132.5台币；加权股价指数 则收低1.39%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选 (记者 金麦克；撰写 董永年; 审校)
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