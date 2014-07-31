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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 14:06 BJT

表格：德国6月经季节调整ILO就业人口较前月增长1.6万人

路透柏林7月31日 - 德国联邦统计局周四公布，德国6月经季节调整ILO就业人口增加1.6万人，5月为增加2.1万人。

以下为详细表格

2014年6月 2014年5月 2013年6月

就业人数 (百万，经调整) 42.135 42.119 41.755

较上月变动 +16,000 +21,000 +27,000

就业人数 (百万，未经调整) 42.115 42.103 41.736

(完)
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