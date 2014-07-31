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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 14:15 BJT

日股业绩：索尼第一季度集团净利268.1亿日圆，营业利润698.1亿

路透7月31日 - 索尼周四公布，第一季度集团净利为268.1亿日圆(+757.3%)，2014/15财年预估将亏损500亿日圆。

索尼并称，第一季集团营业利润为698.1亿日圆(+96.7%)，2014/15财年预估为获利1,400亿日圆(+428.4%)(完)
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