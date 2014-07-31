更新版 1-台湾证券：券商报告予媒体转载不得涉股价预测等新规有助抑制炒作

(新增分析师看法)

路透台北7月31日 - 台湾金管会证期局周四称，正研拟改变券商报告澄清管道，将由原来在券商公会澄清，改为在公开资讯站发布重大讯息说明，及券商报告予媒体转载时不得涉及个股目标股价的预测。分析师表示，此举或有助抑制股价炒作。

此外，未来修改方向亦包括：若券商没有授权媒体使用报告内容，券商应主张其著作权。

元富投顾台股分析师认为，从技术层面上来看，过去外资高喊特定个股目标价，并琐定筹码，并借助报告在媒体披露，造成特定个股大涨，如果金管会规范其在媒体的披露，确实将抑制股价预期和想像空间，要炒作特定股票将较不容易。

〞外资不是吃素的，它来台股就是要赚钱，...现在(新规如果上路)要跑就比较不好跑。〞上述不愿具名的分析师说。

此前外资出具报告点名特定个股目标价超乎市场想像时有所闻，其中最有名的例子之一是力旺 被喊至700元台币，该股今日涨停至276台币；零售商宝雅 自2012年一路从约40台币起涨，外资给予目标价200元台币，今日收涨1.74%至175台币。

另一不愿具名的股市分析师指出，金管会的措施有机会让股市发展趋于健康，因过去例子显示多数被高度估价的个股有可能涉及境内转境外的假外资，投机炒作性质明显。但金管会管控仅止于媒体端，不限外资给客户的报告，媒体仍有机会自客户端取得报告，除非券商提告，否则这类资讯流出防不胜防。

**新规推出时程仍未定**

证期局副局长张丽真稍早对路透表示，将尽快与证券交易所及柜买中心研讨，将相关规定修正，令券商报告遭到误用时的澄清能让市场更快得知及了解。

〞我们会尽快处理，时程很难说，但会尽快。〞她说。

证期局官员补充解释，现行规定没有对券商给予客户报告的目标价预测设限，未来修正法规时也着眼于媒体的揭露，不涉及券商给客户的报告内容。

台湾证交所券商辅导部经理谢俊钦亦表示，这是金管会交办的业务，未来会要外资券商发布重大讯息澄清，证交所会配合处理。

台湾股市此前出现受外资报告喊空或喊多个股消息、造成股价异常波动现象，本地媒体稍早报导称金管会拟强化外资券商报告管理，台股今日开盘不久即重挫。