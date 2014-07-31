欧股业绩：美国天价罚款使法巴第二季转亏，为危机以来首次

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
该行企业和投资银行部门业绩尤为强劲，资本市场部营收增长22%，首席财务官Lars Machenil认为这一表现值得称道。
“要是你回想一下，6月30日宣布的全面和解中，大部分相关元素都在6月前公诸于众，”他在接受路透Insider TV采访时称。
“这基本说明，本行基础稳固，在此期间客户也很支持。他们认可我们对已发生事件表示遗憾，我们达成了和解，特别是我们已经采取了补救措施。”
扣除和解费用外，法巴银行集团净利为19亿欧元，汤森路透I/B/E/S分析师预估中值为15.3亿美元。和解费用不包括今年稍早为美国诉讼准备的11亿美元预备金，但包括2亿欧元的补救总成本。
第一季，该行净利为16.68亿欧元，上年同期为17.65亿欧元。
该行营收下降2.3%，因为欧元区走出衰退的势头仍然脆弱、利率创纪录低点、且固定收益交易减少，打击了零售和投资银行业务。
Machenil不愿多谈美元结算禁令的影响。这项禁令将在明年1月生效，只会波及油气业务的交易，即违反制裁规定的领域。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 张荻/张明钧)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877