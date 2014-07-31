欧股业绩：美国天价罚款使法巴第二季转亏，为危机以来首次

该行企业和投资银行部门业绩尤为强劲，资本市场部营收增长22%，首席财务官Lars Machenil认为这一表现值得称道。

“要是你回想一下，6月30日宣布的全面和解中，大部分相关元素都在6月前公诸于众，”他在接受路透Insider TV采访时称。

“这基本说明，本行基础稳固，在此期间客户也很支持。他们认可我们对已发生事件表示遗憾，我们达成了和解，特别是我们已经采取了补救措施。”

扣除和解费用外，法巴银行集团净利为19亿欧元，汤森路透I/B/E/S分析师预估中值为15.3亿美元。和解费用不包括今年稍早为美国诉讼准备的11亿美元预备金，但包括2亿欧元的补救总成本。

第一季，该行净利为16.68亿欧元，上年同期为17.65亿欧元。

该行营收下降2.3%，因为欧元区走出衰退的势头仍然脆弱、利率创纪录低点、且固定收益交易减少，打击了零售和投资银行业务。

Machenil不愿多谈美元结算禁令的影响。这项禁令将在明年1月生效，只会波及油气业务的交易，即违反制裁规定的领域。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 张荻/张明钧)