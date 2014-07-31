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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 14:17 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元蓄积多头气势

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* 欧元/美元涨0.01%，美元/日圆跌0.04%，澳元/美元跌0.13%，新西兰元/美元涨0.20%

* 美元/马币涨0.19%，美元/韩元涨0.24%，美元/人民币涨0.04%，美元/印度卢比涨0.31%

* 日经225指数跌0.08%，沪综指涨0.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.46%，美债收益率报2.5487%

* 阿根廷未能达成协议避免逾12年来的第二次违约，周三与钉子户债权人的谈判最后没能达成和解

* 国际货币基金组织(IMF)周四称，中国应将2015年经济增长目标设在6.5%-7%，低于2014年目标 　　(完)
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