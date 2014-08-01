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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 10:00 BJT

台湾数据：7月PMI攀抵55.8创39个月高位，显示制造业强劲复苏

路透台北8月1日 - 以下为汇丰台湾7月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2014年7月 2014年6月

55.8 54.0

**7月PMI值为55.8，这不但较上月的54.0回升，更创下39个月以来的新高位，前高出现在2011年4月的58.2。

**7月台湾厂商接获的新订单成长明显，新订单的成长也创下三年半以来的高位。参与调查的厂商指出，来自于欧洲及美国客户的成长相当强劲。

**7月厂商聘雇规模则是连续14个月增加，且增加显着。此外，7月聘雇规模也是2011年4月以来劳动人数增加最快速的纪录。

附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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