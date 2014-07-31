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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 14:26 BJT

韩国股市：结束四日涨势收低，因部分投资者了结获利

路透首尔7月31日 - 韩国股市周四下跌，结束连续四天的涨势，因部分投资者了结获利。与此同时，外资仍连续第13天买超韩股，因预期政府新举措将提升股息，这持续吸引海外买需。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低0.3%，报2,076.12点。外资买超4,670亿韩元的股票，令大盘跌幅受限。

三星电子 下跌3.7%，因报出两年来最糟糕季度获利，并对第三季表现表露悲观。 （完）
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