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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 14:32 BJT

日股业绩：马自达第一季获利跳涨，因新款马自达3销量强劲

路透东京7月31日 - 日本马自达汽车 周四公布4-6月当季营业利润同比跳涨54.4%，受助于新款马自达3紧凑型车销量强劲、日圆走弱以及削减成本。马自达3是该公司最受欢迎的车型。

马自达第一季营业利润为564亿日圆(5.491亿美元)，高于汤森路透I/B/E/S对11位分析师的调查预估中值492亿日圆。

马自达维持2015年3月止财年的营业利润预估在2,100亿日圆不变。

今年上半年，马自达3的销量大幅增长21.2%。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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