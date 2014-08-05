《财经洞察》市场化定价机制近失灵，中国自发自还地方债发行待纠偏

* 首个非发达省份自发自还地方债定位仍近国债水平

* 发行环节已偏离市场化改革初衷

* 纠偏需聚焦于弱化地方政府话语权

* 应改革承销团构成，让银行回归投资人身份

作者 边竞

路透上海8月5日 - 中国江西省自发自还地方债周二完成招标，尽管经济发展水平明显逊于此前三个试点发债省份，但仍无碍其利率水平比肩国债，这进一步凸显地方债自发自还试点在发行环节上已与当初市场化改革方向有所偏离，在试点扩大前进行纠偏势在必行。

在目前自发自还地方债自行组建承销团的情况下，地方政府对以银行为主的承销商有着很强的影响能力，为了保证在当地的业务发展，银行在投标中难以反映真实意愿，示好地方政府成为无奈的选择，利率定位以国债水平为“指导价”也成了默契，甚至出现山东地方债利率低于国债20个基点(bp)的奇景。

下一步有必要尽快采取措施，如借鉴企业债，设立类似直接投资人制度，让银行真正回归投资者的身份，承销商交由券商承担，以此弱化地方政府在自发自还机制中的话语权，让市场之手重回主导。

此外今年的试点省区中，江西省以及下周将启动发行的宁夏自治区，与广东、山东和江苏相比，无论是经济发展水平还是财力，都不在一个档次，但清一色的AAA主体评级，显然难以反映各地方政府间信用水平的差别。

为提升地方政府评级的有效性，可效仿ABS及超短融发行中已广泛使用的双评级机制，引入如中债资信这类投资人付费的评级机构，为市场提供客观的参考。

江西省周二上午招标的三期自发自还地方债，五、七和10年期品种中标利率分别为4.01%、4.18%和4.27%，参考最新银行间固定利率国债到期收益率曲线 ，本期地方债与同期限国债利差仍仅为约1-2个基点(bp)。

而在今年已完成发债的四个省份中，除山东省中标定位异常偏低外，其余各省自发自还地方债的定位基本都在同期限国债估值附近，成了名符其实的“准国债”。

以下为近期自发自还地方债和财政部代发地方债中标情况对比：

发行主体 发行利率与同期限国债利差(bp)

五年 七年 10年

广东省 0.36 1.01 -0.15

山东省 -20.29 -21.18 -19.98

江苏省 3.08 0.47 -0.67

江西省 2.41 2.17 1.70

最近一期财政部 +28.69 +32.22 +27.85

代发地方债

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。

**持续非市场化定价集聚风险**

地方债从以往的财政部代发最终走向自发自还的一个主要目标，就是能依据地方政府的发展阶段、债务负担水平以及偿债能力，确定不同发债主体的风险水平，并实现市场化合理定价。

但目前的现实是，所有自发自还的地方债的定价都比照国债，个体的风险差别定价更是无从谈起，其市场化程度比照财政部代发时反而有所倒退。

究其原因，地方政府与银行间微妙的关系是根源，银行一方面作为自发自还地方债的主要承销机构和投资人，对债券的定价起着决定性作用。

但另一方面迫于业务上的竞争压力，搞好与地方政府的关系又成了银行无奈的选择，而投资人的“弱势”地位必然导致真实的市场需求状况被扭曲。

在目前试点阶段，自发自还地方债的发行规模有限，加之发达地区居多，其风险整体尚可控，一旦今后转向常规化发展，地方政府自发自还债的供给量大幅增加，长期扭曲的低利率定位将不可避免地集聚更大的风险。

而若地方债收益率曲线与国债长时间基本重合，显然也不符合市场规律，与构建反映市场基准的国债收益率曲线的目标相悖。

**构筑发行人和投资人间的隔离墙**

从今年地方债自发自还试点各省区的承销团成员组成情况看，广东省14家银行、2家券商；山东省18家银行、2家券商；江苏省22家银行、3家券商；江西17家银行、3家券商，而且主承销商全部为银行，券商扮演的只是可有可无的角色。

仅从短期业务发展角度看，面对着地方政府大量的财政存款业务及地方债的合理定价之间的选择，对银行来说孰重孰轻一目了然，即使是大行，为了地方分行的业务能顺利开展，也无奈地选择向地方政府示好。

今后在自发自还地方债中，可以借鉴企业债发行中的一些思路，比如以主承销商主要以券商担任，银行等其他机构主要以直接投资人的身份参与发行，通过在银行以及地方政府建立一层隔离墙，来减少非市场化因素的干扰。

在昨日公布的宁夏自发自还地方债的发行公告中，已开始看到了一些积极的变化，在23家承销团成员中，券商为11家，比例接近一半，且七家主承中也首次出现两家券商的身影，但其对投标格局是否能形成实质影响尚待观察。

直接投资人是指承销团成员以外，可直接通过招标系统参与企业债券投标的投资人。直接投资人可根据自身投资需求，参与所有企业债券的招标发行，但不能进行分销。