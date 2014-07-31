重发-全球金市：现货金持于每盎司1,300美元之下，料三个月内两次月度下跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(修正直接提取码)
路透新加坡7月31日 - 周四现货金 持于每盎司1,300美元之下，料在三个月内录得两次月度下跌，因围绕美国经济成长的乐观情绪限制了对黄金的胃纳。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。
美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，第一季则修正为萎缩2.1%。
0614GMT，现货金 持平于每盎司1,294.10美元，上日曾下跌0.3%。现货金本月或收低2.5%。
“如果美国公布的数据继续超出预期，那么金价将因多头结清头寸而进一步承压。”MKS Group在一份报告中表示。
“技术上讲，黄金看似将继续陷入区间波动，下档风险最高。”
路透技术分析师王涛表示，通过波浪形图和费波纳奇预测分析，黄金可能会突破1,292美元的支撑位，并进一步跌破1,284美元。
投资者注意力转向周四的初请失业金人数和周五的美国非农就业数据。
市场亦关注地缘政治局势，尽管中东、以及俄罗斯与乌克兰间冲突对周四的市场影响有限。
--------------------------0614 GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1294.1 -0.6 -0.05
现货银 20.55 -0.04 -0.19
现货铂金 1469.2 -3.7 -0.25
现货钯金 876.9 0.9 0.1
COMEX期金 1294.1 -0.8 -0.06
COMEX期银 20.63 0.033 0.16
汇率
欧元/美元 1.3394
美元指数 81.404
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译/审校：田建华/王洋/洪曦/艾茂林)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。