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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 16:44 BJT

重发-全球金市：现货金持于每盎司1,300美元之下，料三个月内两次月度下跌

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路透新加坡7月31日 - 周四现货金 持于每盎司1,300美元之下，料在三个月内录得两次月度下跌，因围绕美国经济成长的乐观情绪限制了对黄金的胃纳。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申不急于升息，尽管上调了对美国经济的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意。

美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，第一季则修正为萎缩2.1%。

0614GMT，现货金 持平于每盎司1,294.10美元，上日曾下跌0.3%。现货金本月或收低2.5%。

“如果美国公布的数据继续超出预期，那么金价将因多头结清头寸而进一步承压。”MKS Group在一份报告中表示。

“技术上讲，黄金看似将继续陷入区间波动，下档风险最高。”

路透技术分析师王涛表示，通过波浪形图和费波纳奇预测分析，黄金可能会突破1,292美元的支撑位，并进一步跌破1,284美元。

投资者注意力转向周四的初请失业金人数和周五的美国非农就业数据。

市场亦关注地缘政治局势，尽管中东、以及俄罗斯与乌克兰间冲突对周四的市场影响有限。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1294.1 -0.6 -0.05

现货银 20.55 -0.04 -0.19

现货铂金 1469.2 -3.7 -0.25

现货钯金 876.9 0.9 0.1

COMEX期金 1294.1 -0.8 -0.06

COMEX期银 20.63 0.033 0.16

汇率

欧元/美元 1.3394

美元指数 81.404

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译/审校：田建华/王洋/洪曦/艾茂林)
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