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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 14:50 BJT

日本债市：跟随隔夜美债走势下滑，逢低吸纳买盘遏制跌幅

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% +0.0 0.065%

五年期公债 0.150% +0.5 0.145%

10年期公债 0.530% +0.5 0.525%

20年期公债 1.395% +1.0 1.385%

30年期公债 1.680% +1.5 1.665%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.92 -0.06 145.98

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/朱晓军/田建华；审校 蔡美珍/张明均/张荻)
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