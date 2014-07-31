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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 14:35 BJT

日本股市：日经指数在震荡交投中收低，投资者在四日连涨后锁定获利

路透东京7月31日 - 日本股市日经指数周四在震荡交投中下跌，结束此前连涨四日的势头，获利了结卖盘悉数抹去了早盘录得的涨幅。

任天堂 挫低6.5%，因公司4-6月当季的营业亏损超过预期。

日经指数 收低0.2%，报15,620.77点。盘中一度触及1月23日以来的最高位15,759.66点。

东证股价指数 下滑0.2%，收报1,289.42点。JPX-日经400指数 下跌0.3%，报11,734.57点。（完）
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