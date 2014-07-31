《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月31日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 淮南矿业 200 30 9 7/31-8/1簿记 平安银行 联合资信AAA 8/4 8/5
兴业银行 中债信AA＋ ======================================================================================= *中国五矿集团 200 30 9 8/1簿记建档 农业银行 AAA 8/4 8/5
招商银行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国泰君安证券 120 35 3 8/5招标 建设银行 AAA 8/6 8/7
(最高发行余额) 交通银行等 ======================================================================================= *齐鲁证券 44 10 3 8/5招标 建设银行 AA+ 8/6 8/7
(最高发行余额) 中国银行 ======================================================================================= *浙江恒逸集团 20 8 12 8/5簿记建档 中国银行 AA 8/7 8/8
(最高发行余额) 农业银行 ======================================================================================= *西部证券 23 6 3 8/5招标 浦发银行 AA 8/6 8/7 (最高发行余额) ======================================================================================= *河北冀衡集团 4.4 2 12 8/5簿记建档 工商银行 A+ 8/7 8/8 ======================================================================================= *渤海证券 20 10 3 8/6招标 招商银行 AA 8/7 8/8
(最高发行余额) 招商证券等 ======================================================================================= *北京城市排水 40 10 12 8/7簿记建档 北京银行 AA+ 8/8 8/9 集团 ======================================================================================= *北京市政路桥 4 4 12 8/7-8/8簿记 中信银行 AA 8/11 8/12 股份有限公司 北京银行 ======================================================================================= *厦门夏商集团 7.4 3 12 8/7簿记建档 兴业银行 AA 8/8 8/11 ======================================================================================= 东方证券 50 25 84天 7/31招标 浦发银行 AAA 8/1 8/4
(最高发行余额) ======================================================================================= 中国邮电器材 9.9 8 12 8/1簿记建档 民生银行 AA 8/4 8/5 集团公司 ======================================================================================= 河北建设 30 15 12 8/4簿记建档 国开行 AAA 8/5 8/6 投资集团 农业银行 ======================================================================================= 中信建投 57 19 3 8/4招标 工商银行 AAA 8/5 8/6
(最高发行余额) 浦发银行等 ======================================================================================= 长城证券 24 8 3 8/4招标 中信银行 AA 8/5 8/6
(最高发行余额) ======================================================================================= 东南网架 6 3 12 8/4簿记建档 中信银行 AA- 8/6 8/7
======================================================================================= 重庆城交开发 15 6 12 8/5簿记建档 民生银行 AAA 8/6 8/7 投资(集团) ======================================================================================= 中材国际 10 5 12 8/5簿记建档 北京银行 AA+ 8/6 8/7
中国银行 ======================================================================================= 江东控股集团 30 3 12 8/5簿记建档 兴业银行 AA 8/6 8/7
民生银行 ======================================================================================= 顾家集团 4.5 2 12 8/5簿记建档 中国银行 AA- 8/6 8/7 ======================================================================================= 华电国际 45 30 12 8/6簿记建档 工商银行 AAA 8/7 8/8
招商银行 ======================================================================================= 江阴市公有 15 8 12 8/6簿记建档 浙商银行 AA 8/8 8/11 资产经营 民生银行 ======================================================================================= 太阳纸业 13 5 12 推迟发行 中国银行 AA -- --
=======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *青海交通投资 20 5 7 8/7簿记建档 国开行 AA 8/8 8/11
======================================================================================= 绍兴市城建 10 3.4 5 8/1簿记建档 国开行 AA 8/4 8/5 投资集团 ======================================================================================= 滨化股份 15 3 2 8/1簿记建档 招商银行 AA 8/4 8/5
======================================================================================= 贵阳金阳建设 15 8 5 8/4簿记建档 国开行 AA 8/6 8/7 投资(集团) ======================================================================================= 鞍山市城建 20 15 5 8/5簿记建档 民生银行 AA+ 8/6 8/7 投资发展 ======================================================================================= 浦东建设 3 3 3 8/5簿记建档 浦发银行 AA+ 8/6 8/7
======================================================================================= 石家庄市裕峰 10 5 5 8/5簿记建档 光大银行 AA 8/6 8/7 投资开发 华泰证券 ======================================================================================= 中国金茂 10 10 3 8/6簿记建档 民生银行 AA+ 8/7 8/8 集团 ======================================================================================= 江苏连云 16 3 5 8/6簿记建档 浦发银行 AA 8/8 8/11 发展集团 ======================================================================================= 中国航空技术 30 30 -- 8/6簿记建档 中国银行 AAA 8/8 8/11 国际控股 招商银行 ======================================================================================= 双流县交建 3.3 3.3 5 8/6簿记建档 农业银行 AA 8/8 8/11 投资 ======================================================================================= 山东高速 8 4 5 推迟发行 民生银行 AA -- -- 轨道交通集团 (山东高速集团提供担保) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。