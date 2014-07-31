中国股市：沪综指收升续创七个半月新高，本月涨7.5%创19个月最大单月涨幅

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透北京7月31日 - 中国股市沪综指周四收升并续创七个半月新高，钢铁及矿业板块领涨。分析师指出，本周大盘经历大幅上涨后，已进入了强势整巩的过程中，其后受基本面要素的推动有望延续上涨格局，蓝筹股仍然是行情的主导板块。
沪综指 收报2,201.562点，涨20.319点或0.93%，此前收盘高点为去年12月11日的2,204.17点；7月累计上涨7.5%，创19个月最大单月涨幅；上证A股今日成交1,323亿元人民币，上交易日为1,494亿元。
“从目前这种震荡格局来看，是属于比较强势的震荡。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
他表示，二季度经济数据明显改善，政策层面央行延续了定向宽松的趋向，流动性依旧保持比较宽松，沪港通的政策红利依旧对市场的中级反弹形成支撑。
他并认为，管理层对房地产市场调控的思路正发生明显的变化，已开始通过房产税等市场化手段建立长效调控机制，中长期会对需求产生一定的抑制，对行业将产生一定的负面效应。
周三召开的中国国务院常务会议讨论了《不动产登记暂行条例（征求意见稿）》，该条例强调已经发放的权属证书继续有效、已经依法享有的不动产权利不因登记机构和程序的改变而受影响。按照立法程序要求，将征求意见稿向社会公开征求意见。
酒钢宏兴 、金瑞矿业 涨停报收。
沪深300指数 收报2,350.251点，涨1.22%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,365.0点，涨1.45%，成交736,599手。（完）
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877